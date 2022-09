Cento gazebo per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia

Al termine della campagna elettorale saranno quasi un centinaio i gazebo realizzati da Fratelli d’Italia sull’intero territorio provinciale. Ascolto dei cittadini e confronto sul programma: questo il leit motiv di una campagna che si preannuncia particolarmente intensa.

Questo quanto deciso dal coordinamento provinciale di Lucca del partito di Giorgia Meloni riunitosi ieri sera (2 settembre).

“ll nostro partito – spiega il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni – grazie all’impegno dei vari coordinamenti comunali e dei militanti, che ringraziamo, già dalla metà di agosto si è mobilitato in Versilia con gazebi ed iniziative specifiche che ora si sposteranno, da questo fine settimana, anche a Lucca, Piana di Lucca, Mediavalle e Garfagnana. Oggi i gazebo saranno, infatti, nel capoluogo, in piazzale Don Baroni dalle 9 alle 13, dove è atteso per un saluto anche il sindaco Mario Pardini ma anche a Coreglia e Barga. Domani mattina si replica a Viareggio in passeggiata nei pressi di piazza Campioni sempre dalle 9 alle 13. Il dettaglio di tutti i gazebo previsti è disponibile sui canali social del partito a Lucca.”

“Come coordinamento – prosegue Giannoni – parteciperemo anche alla cena con comizio di Giorgia Meloni che ci sarà il prossimo giovedì (8 settembre) alle 19,30 nella suggestiva cornice di piazza Santa Croce a Firenze. Chi desidera informazioni e aggiungersi alla delegazione lucchese è sufficiente che invii una mail a fdi.provincialucca@gmail.com. Nelle prossime settimane in programma altri eventi specifici nelle varie zone della provincia che verranno adeguatamente pubblicizzati. Percepiamo – conclude Giannoni – la crescente fiducia nei confronti del nostro partito e di Giorgia Meloni da parte di moltissimi cittadini della Provincia di Lucca che chiediamo ci sostengano per consegnare finalmente al popolo italiano un governo forte e libero in grado di affrontare un momento certamente critico per la storia della nostra Nazione e non solo”.

“I candidati sul nostro territorio di Fratelli d’Italia, lo ricordiamo, sono nell’uninominale alla Camera dei deputati Riccardo Zucconi a cui si accompagnano nel plurinominale Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, Chiara La Porta, Alessandro Amorese e Irene Gori. All’uninominale del Senato troviamo il senatore uscente Patrizio La Pietra a cui si aggiungono al plurinominale Daniela Santanchè, Paolo Marcheschi e Susanna Campione.”