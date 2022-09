Incidenti e morti sul lavoro, Guidotti (Pd): “È ora di rallentare questa scia di morte e disperazione”

Incidenti sul lavoro, ancora dati drammatici.

Sul tema interviene l’ex consigliere, con delega al lavoro, del Pd Roberto Guidotti: “Cari consiglieri comunali, provinciali, regionali, cari assessori comunali, regionali, cari sindaci, caro presidente della Provincia, caro presidente della Regione, cari candidati alla Camera dei deputati, cari candidati al Senato della Repubblica fermatevi. Lasciate stare per un po’ le vostre beghe da campagna elettorale e ascoltate questo umile appello”.

“Anche oggi – dice Guidotti – la lista dei morti sul lavoro non si è fermata, anche oggi la striscia di sangue, incredulità, disperazione, rabbia non si è fermata. Anche oggi si è usciti di casa salutando i nostri familiari ma senza farne mai ritorno. Basta. Tutto questo nel 2022 non è più accettabile e la politica non può più sottrarsi. Voi tutti avete delle responsabilità a cui non potete ormai più sottrarvi. Ora più che mai c’è bisogno di tutti voi, abbandonate ogni contrapposizione e iniziate un percorso nuovo fatto di attenzione, proposte e azioni. Il tempo dell’attesa è finito. È ora di dare risposte e provare tutti insieme a fermare, arginare, rallentare questa scia di morte e disperazione”.

“Ogni persona che perde la vita lavorando – conclude – è una sconfitta per tutti nessuno escluso e ognuno di noi, ognuno di voi ha il dovere di fare tutto quello che è necessario. Vi prego non fermatevi alle condanne del momento ma fate che ogni momento sia un momento per condannare ma soprattutto per dare risposte e giustizia”.