Comune di Lucca, settimana di nomine e conferme: Marco Porciani verso la presidenza di Lucca Holding

Un ritorno e una conferma, più le nomine alla guida delle commissioni consiliari.

Sono settimane frenetiche in seno all’amministrazione comunale di Lucca, insediatasi a fine giugno e che ora è alle prese con le nomine più urgenti all’interno della macchina comunale e delle partecipate.

Quella che sta per iniziare è una settimana che appare cruciale su molti fronti. In calendario ci sono innanzitutto le prime riunioni delle commissioni consiliari dopo le nomine dei componenti. Riunioni che prevederanno all’ordine del giorno in primis l’elezione di presidenti e vicepresidenti.

Ad aprire le danze martedì (6 settembre) la commissione urbanistica che dovrebbe essere presieduta dal consigliere di Difendere Lucca, già consigliere delegato alle tradizioni popolari, Lorenzo Del Barga. All’ordine del giorno anche la prima pratica: si parlerà del progetto di realizzazione della nuova piscina per la riabilitazione e della nuova palestra di pugilato che dovrebbe trovare posto nell’area delle tensostrutture a lungo occupate dalla Croce Rossa in via delle Tagliate.

Il calendario poi prevede giovedì 8 alle 12 la seduta della commissione controllo e garanzia, che sarà preceduta dal leader dell’opposizione Francesco Raspini e alle 16 la commissione bilancio che sarà guidata da Elvio Cecchini di Lista Civile. Infine il 9 si sceglie la presidenza della commissione sociale che toccherà a Mara Nicodemo di Fratelli d’Italia.

Sempre mercoledì l’appuntamento importante con l’assemblea di Lucca Holding, la partecipata delle partecipate del Comune di Lucca, la società che detiene per conto di Palazzo Orsetti tutte le quote delle società partecipate. C’è da scegliere chi succederà a Virginia Lucchesi, la professionista in quota Lucca Civica che ha presentato le sue dimissioni dopo il successo elettorale del sindaco Mario Pardini. Alla guida della società dovrebbe esserci un clamoroso ritorno, sponsorizzato allo stesso tempo dalla Lega e dal presidente emerito del Senato Marcello Pera. Sembra fatta affinché la scelta ricada su Marco Porciani, agente assicurativo dell’agenzia Generali di Lucca, già consigliere e presidente di Lucca Holding.

Porciani è stato anche nel consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, presidente del Rotary e della Pallacanestro Lucca. Porciani, che è stato per qualche tempo anche in predicato di essere candidato sindaco per il Comune di Lucca, fu revocato dalla presidenza di Lucca Holding da Pietro Fazzi che lo accusava di portare avanti la vendita di Gesam a Enel nonostante la contrarietà del primo cittadino. Di quella querelle, che vide protagonista Fazzi e che ebbe come ‘vittima’ anche l’attuale capo di gabinetto Beniamino Placido, all’epoca consigliere di amministrazione di Lucca Holding, fu protagonista anche il presidente del Senato Marcello Pera che sponsorizzava l’operazione. Marco Porciani, a lungo esponente di punta di Forza Italia in città, poi passato al Nuovo Centrodestra, negli ultimi anni si può considerare in quota Lega.

La conferma, invece, che dovrebbe arrivare in settimana, è quella del segretario generale del Comune di Lucca. Il sindaco Mario Pardini, infatti, avrebbe deciso di proseguire, nonostante qualche mal di pancia nella maggioranza, con Fulvio Spatarella. L’avvocato campano, classe 1964, vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo prestato servizio come segretario comunale dal 2000 in molti comuni del Pisano e dell’Empolese Valdelsa. È stato inoltre segretario dell’Unione dei Comuni della Valdera e segretario dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.