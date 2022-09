Camaiore Popolare, in Consiglio entra la giovane Arianna Lombardi

Questa sera Arianna Lombardi diventerà consigliera comunale a Camaiore, la più giovane dei sette comuni della Versilia. Prende il posto dell’ex candidato sindaco di Camaiore Popolare, Enrico Marchetti, deceduto la scorsa settimana.

“L’ingresso di una giovane comunista nell’assise – spiegano da Rifondazione Versilia – non rappresenta soltanto una ventata di aria fresca per il Comune di Camaiore, ma anche un esempio per la sinistra di tutto il territorio. Vengono rotti finalmente tre tabù tossici: il primo era già andato in frantumi lo scorso 12 giugno, quello secondo cui non è possibile l’esistenza di una sinistra locale con una base elettorale autonoma dagli strapuntini di potere gentilmente concessi dal sistema Pd che porti avanti una agenda frutto delle lotte sociali e ambientali e non dei cambi di umore di qualche potente locale. In secondo luogo, viene rotta completamente la logica dei giovani come “pezzi di ricambio” della classe dirigente, da integrare piano piano nel sistema di potere degli enti locali, di fatto in cambio della rinuncia ad ogni ipotesi di cambiamento dello stato di cose presente e alla pretesa di rappresentare una comunità di intenti comunista e anticapitalista: Arianna, come tante compagne e tanti compagni dei Giovani Comunisti/e Versilia, già da anni è una dirigente politica di Rifondazione e segretaria del circolo di Camaiore, e si è ritagliata il proprio spazio politico grazie alle idee e all’impegno collettivo di tanti giovani come lei uniti da una prospettiva rivoluzionaria, non per gentile concessione di qualcuno. In terzo luogo, viene superato l’impianto patriarcale di una politica locale che, anche a sinistra, vede le donne al più come una questione di immagine, escludendole sistematicamente da ogni sede decisionale e imponendogli di vivere della luce riflessa dell’amministratore maschio”.

“Facciamo i nostri migliori auguri ad Arianna – conclude Rifondazione della Versilia – per l’incarico che si appresta a ricoprire, in cui sarà il megafono di una generazione che ha smesso di criticare soltanto il sistema capitalistico, ma ha anche iniziato a lavorare per superarlo. E se è stato possibile oggi a Camaiore, rivolgiamo un appello a lottare assieme a noi a tutte le ragazze e i ragazzi che rischiano di cadere nella rassegnazione per una politica arroccata in un fortino sempre più ammuffito, perché un domani sia possibile a Pietrasanta, Viareggio, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, e in tutto il paese”.