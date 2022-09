L’ex sindaco Giulio Lazzarini e il laboratorio dell’Ulivo nel libro di Italo Buono

Venerdì (9 settembre) alle 21,15 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino 7, il professor Valentino Castellani, sindaco di Torino dal 1993 al 2001, presenterà il libro di Italo Buono La responsabilità del governare. Appunti dal “diario” di Giulio Lazzarini, sindaco di Lucca 1994 – 1998, Stampa San Marco s.r.l.s., Lucca, 2022, pp. 160. I

Intervengono Italo Buono, Alberto Del Carlo, coordina Massimo Cellai.

A due anni dalla scomparsa, Italo Buono ricorda in un libro la figura di Giulio Lazzarini, sindaco di Lucca dal 1994 al 1998.

Attraverso le pagine del “diario” di Lazzarini, il libro ripercorre le vicende politiche e amministrative di quegli anni in cui Lucca divenne un laboratorio politico che anticipava il progetto dell’Ulivo. L’autore assume come punto di vista “la responsabilità del governare”, valore fondamentale della vita di una città e più in generale del paese. Si sofferma in particolare sul rapporto “partiti-governo” evidenziando diversi tratti comuni tra l’esperienza locale della amministrazione Lazzarini e quella nazionale del primo esecutivo presieduto da Romano Prodi.

“Un passaggio politico – si legge in presentazione – ormai da interpretare in chiave storica, cruciale per la democrazia italiana, ed anche per la storia politica lucchese, di fine secolo. Le molte aspettative che il progetto dell’Ulivo aveva suscitato proprio per il suo respiro europeo, andarono deluse a causa del mancato rinnovamento del sistema politico e dei partiti che faticavano a comprendere i profondi cambiamenti intervenuti in Europa, nella società, nell’economia, nella cultura politica. Un passaggio incompiuto i cui effetti, quasi trent’anni dopo, riscontriamo ancora nelle vicende politiche di questa estate che hanno portato alla fine anticipata della legislatura”.