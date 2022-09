Italia Sovrana e Popolare, cena di autofinanziamento con Katiuscia Marchetti

Italia Sovrana e Popolare organizza una cena di autofinanziamento per sostenere le spese per la campagna elettorale che ci porterà al voto il prossimo 25 settembre.

La cena avrà luogo il prossimo giovedì (8 settembre) alle 21, al Circolo Arci di Sant’Alessio (in via di Sant’Alessio, 1855) e sarà l’occasione per un momento di scambio e conoscenza reciproci.

Previsto menù con grigliata mista e verdure, con opzioni per vegetariani e vegani.

Alla serata sarà presente la candidata nel collegio uninominale della camera su Lucca, Katiuscia Marchetti.

Per info e prenotazioni (entro e non oltre mercoledì sera): Jacopo Boni (3494029974)