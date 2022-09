Forza Italia scalda i motori per la campagna elettorale, in vista delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Massimo Mallegni, già senatore nell’attuale legislatura, ha scelto Lucca per presentare il proprio programma elettorale e stamani (6 settembre), si è riunito con i sostenitori delle amministrazioni territoriali, al caffè Santa Zita di piazza san Frediano.

Al suo fianco non potevano mancare i nuovi esponenti nel consiglio e nella giunta comunale del Comune di Lucca, l’assessore al turismo, Remo Santini, il consigliere con delega alla sanità, Alessandro Di Vito e l’altro consigliere eletto nelle file di Forza Italia, Giovanni Ricci. Nell’occasione ha voluto ribadire l’importanza della vittoria alle scorse elezioni amministrative, in vista di una futura vittoria anche alle prossime elezioni politiche.

A prendere la parola, prima dell’intervento del senatore è stato Matteo Scannerini, consigliere comunale di Capannori e candidato nel listino proporzionale di Forza Italia nel collegio di Lucca, Massa e Pistoia: “Forza Italia si pone come forza di equilibrio nel centrodestra italiano, una forza europeista e moderata, diretta espressione del partito popolare europeo – dichiara Scannerini -. La vittoria alle amministrative a Lucca, ci da la forza di guardare in positivo verso questa nuova sfida e il senatore Mallegni, espressione del nostro territorio, nella scorsa legislatura si è impegnato a fondo per Lucca e i suoi paesi”.

“Lucca è una delle città più importanti della Toscana ed è una delle città più a sud della Toscana dal punto di vista infrastrutturale – sottolinea Massimo Mallegni -. Cinque anni fa sentivo parlare di assi viari dai candidati della sinistra, poi quando sono andato in Senato, in Commissione lavori pubblici, mi sono accorto che quello degli assi viari era a malapena ad un progetto preliminare. Non c’erano i soldi, non c’era il commissariamento come opera strategica, non c’era niente. Grazie ai miei mandamenti gli assi viari di Lucca, oggi sono stati commissariati, c’è un commissario specifico per questo tipo di intervento, 252 milioni di euro stanziati soltanto per questo, la partenza immediata del progetto esecutivo e quindi poi si arriverà all’affidamento dei lavori. Lucca deve diventare centrale per il sistema della Toscana, è importante, è una città che ha dato lustro a tutto il territorio e di conseguenza va collegata, perché se non portiamo turisti e imprenditori, questa città è destinata all’oblio. Lucca deve diventare un punto di attrazione e non solo turistica e commerciale che già lo è, anche industriale”.

“In merito poi ai 34 milioni per il centenario della morte di Puccini – aggiunge Mallegni -, il provvedimento non partiva perché era sostenuto da una sola parte. Con la mia firma e il mio sostegno, abbiamo ripreso la proposta di legge e firmata insieme: è stata così inserita nella legge di bilancio e oggi è legge dello Stato e significa investimenti, commercio, turismo, ristrutturazione della casa di Puccini e la diffusione nel mondo di tutto il circuito musicale e territoriale creato dal maestro in vita”.

Qualche parola anche sulle mura di Lucca patrimonio dell’Unesco.

“Le mura di Lucca – continua Mallegni – sono destinate a essere patrimonio dell’Unesco e diventare così punto di slancio del sistema turismo. Il Ministero del Turismo dovrà diventare coordinatore per vivibilità, incoming e valorizzazione del Paese che rappresenta il 75 per cento del patrimonio culturale mondiale”.

Altri punti importanti della ricetta Mallegni, sono la Sanità, profondamente da risanare, in modo che non vi siano delle lunghe liste d’attesa per gli esami e gli interventi nel il settore ferroviario, con un investimento di 487 milioni di euro in tutta la Toscana che porta la firma del senatore.

Durante la presentazione Mallegni è ritornato sullo spot pubblicitario che ieri è apparso sui social, in cui annunciava un futuro intervento per dare un contributo economico e una pensione alle casalinghe, ma giudicato troppo “sessista” da alcuni.

“Penso che sia necessario che ci sia un riconoscimento per le donne che hanno deciso, o per decisione personale, o per necessità di starsene a casa – dichiara il senatore Mallegni -. Sono le nostre mamme, sono le nostre mogli, sono le nostre nonne e penso che sia importante che ci sia un riconoscimento, perché la libertà è fondamentale. Il mondo della donna è stato completamente trascurato dalla sinistra italiana e ne ha fatto una bandiera senza mai portare a casa alcun risultato. Dobbiamo tutelare le nostre famiglie, permettere che le nostre famiglie, vadano avanti e bisogna dare dignità alle donne, anche a quelle che lavorano, perché devono avere le stesse identiche opportunità degli uomini. Queste opportunità, oggi non ce l’hanno quindi bisogna affrontare questo tema. Lo so è un tema difficile, ma bisogna avere il coraggio di parlarne”.

“A qualcuno, le immagini dello spot apparso ieri, sono sembrate immagini da Medioevo – ha evidenziato Mallegni – ma in Italia abbiamo sette milioni di casalinghe che devono finalmente essere libere, riconoscendo loro una indennità e un futuro sereno. Come? Scorporando il reddito di cittadinanza. Cinque miliardi vanno destinati a loro. Qualcuno inoltre, dimentica che ci sono anche uomini che stanno a casa, se la donna è impegnata in altro mestiere”.

Alla conclusione della presentazione, l’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, ufficializza il suo sostegno a Forza Italia, dichiarando: “La lista civica Siamo Lucca ha molti punti di convergenza con Forza Italia e oggi voglio comunicare ufficialmente il mio sostegno a questa forza politica. Siamo Lucca è un espressione locale e legata al territorio, ma il nostro riferimento nazionale è Forza Italia”.