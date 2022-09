Ad Altopascio il confronto fra i candidati lucchesi alla Camera

L’associazione altopascese Tocca a Noi organizza per lunedì (12 settembre) il primo confronto tra i candidati alla Camera del collegio lucchese.

Giovani e politiche 2022: chi sono i candidati? Cosa pensano? Che programmi hanno rispetto a giovani, diritti, lavoro, ambiente ed Europa? Sono queste domande ad aver spinto l’associazione altopascese di promozione sociale e culturale Tocca a Noi, che riunisce giovani della cittadina del Tau e non solo, a proporre un confronto pubblico – l’unico fino a oggi in calendario – tra le candidate e i candidati alla Camera nel collegio uninominale U03 che comprende Altopascio e tutta la Piana, per fare in modo che le loro idee e motivazioni vengano riconosciute dalla popolazione, in particolar modo dai giovani. L’appuntamento è per lunedì 12 settembre, alle 21, nel Teatro comunale di Altopascio.

“L’iniziativa – spiegano da Tocca a Noi – nasce da una constatazione: di fronte a preoccupanti sondaggi che segnalano la possibilità concreta di una percentuale di astenuti sensibilmente superiore a ogni altra tornata elettorale in particolar modo nell’elettorato giovanile – si spiega in una nota – e in ragione delle finalità della nostra associazione, abbiamo pensato di organizzare una serata che consenta di conoscere in prima persona i candidati e che abbia come focus principale tematiche che sono ritenute particolarmente rilevanti al giorno d’oggi. A titolo meramente esemplificativo, queste possono essere: ambiente e politiche energetiche; giovani, studio e lavoro; Europa e relazioni internazionali. Fin da subito è stata nostra intenzione invitare tutti i nove candidati che concorreranno nel collegio uninominale, poiché ciò risponde alla volontà di fornire agli interessati un quadro quanto più ampio possibile sulle proposte. È stato scelto il collegio uninominale della Camera e non anche quello del Senato per una duplice ragione: da un lato, l’esigenza di contenere la durata dell’iniziativa; dall’altro, la minore estensione territoriale di tale collegio rispetto a quello del Senato, che comporta, almeno in linea teorica, una maggiore rispondenza al territorio”.

Fino a oggi all’invito di Tocca a Noi hanno risposto cinque candidati: Serena Mammini della coalizione di centrosinistra, Marco Remaschi del Terzo polo, Cresci del Movimento 5 Stelle, Trasatti di Unione Popolare, Balduini di Italexit. Una, invece, la defezione al momento: quella di Riccardo Zucconi, candidato della coalizione di centrodestra, il quale ha fatto sapere di non poter partecipare a causa di una sovrapposizione di impegni.

Gli altri tre candidati contattati (espressione, rispettivamente di Pci, Alternativa per l’Italia e Ancora Italia) non hanno fornito al momento alcuna risposta.

“Ringraziamo quanti hanno considerato la nostra proposta – concludono -. L’antidoto alla crisi di legittimità della classe politica è proprio una ripartenza della politica tra la gente. Quando abbiamo pensato a un’iniziativa di questo genere, lo abbiamo fatto perché tante tra le persone che conosciamo ci hanno detto che non sanno se andranno a votare o sono convinte di non farlo, in quanto percepiscono la politica come una cosa lontana. Lo abbiamo trovato allarmante: per questo, nel nostro piccolo, ci proponiamo di offrire un momento di confronto e di riflessione su questioni che riguardano tutti noi e in particolare i giovani, affinché possano essere in grado di partecipare alla vita politica in maniera più consapevole”.

Il format dell’incontro prevede tre domande con tempo di risposta pari a cinque minuti per candidato, fatta salva la possibilità di replica nel corso della serata. L’evento sarà moderato da un giornalista e introdotto da un rappresentante dell’associazione.