Elezioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fa tappa a Viareggio

Livorno, Viareggio e Firenze: sono queste le tappe della visita di Giuseppe Conte in Toscana.

Il presidente del Movimento5Stelle sarà in mezzo ai cittadini tra mercati, piazze e luoghi altamente simbolici, accompagnato dal vicepresidente Riccardo Ricciardi, dalla senatrice Laura Bottici, dalla coordinatrice regionale Irene Galletti e dalla squadra dei candidati toscani alle prossime elezioni politiche.

Il primo appuntamento sarà sabato (10 settembre) alle 11 al mercato centrale di Livorno per ascoltare e raccogliere le istanze di cittadini e commercianti. Alle 15, insieme all’ex ministro di giustizia Alfonso Bonafede, Conte sarà a Viareggio al Murales Binar10 in via Ponchielli.

L’ultima tappa sarà a Firenze, in piazza Annigoni dove a partire dalle 17,30 il leader del Movimento5Stelle incontrerà associazioni, comitati studenteschi e cittadini: la visita nel capoluogo toscano si concluderà in Piazza Sant’Ambrogio.