Entra nel vivo la campagna elettorale di Fdi. Questo pomeriggio (9 settembre) Fratelli d’Italia ha inaugurato il gazebo in via Beccheria, in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Per l’occasione era presente anche il sindaco di Lucca Mario Pardini, affiancato dal coordinatore comunale Marco Martinelli, dal coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi e dal candidato nel plurinominale alla Camera di Fdi Alessandro Amorese. Insieme a loro anche l’assessora Simona Testaferrata, il capogruppo Lido Fava e il consigliere Luca Pierotti.

“Fratelli d’Italia Lucca è in campo con una grande mobilitazione a sostegno di Giorgia Meloni – ricordano Martinelli e Giannoni -. Le elezioni del prossimo 25 settembre saranno decisive. Avremo l’occasione di chiudere una fase storica sciagurata: quella che in dieci anni ha visto nascere ben sette governi figli di giochi di palazzo fatti sulla testa degli italiani. Una fase storica in cui la Sinistra italiana è sempre rimasta nelle stanze del potere, anche in spregio alla volontà popolare. È stata sicuramente una parentesi anomala della nostra democrazia, che ha generato un vulnus di rappresentanza, mortificando e svilendo il fondamentale principio costituzionale secondo cui la “sovranità appartiene al popolo”.

Alessandro Amorese, candidato per Fdi nel collegio plurinominale, è capogruppo di Fdi a Massa, nel dipartimento di editoria del partito, si occupa di cultura e sociale, sia nel lavoro che nella vita politica: “Ho notato sentendo gli umori delle persone che molti sono con noi, questo ci da molta fiducia, quando si ha il popolo al nostro fianco è un grande onore ma è anche un grande onere“.

Domani (10 settembre) la campagna di mobilitazione promossa da Fratelli d’Italia Lucca proseguirà con un gazebo al mercato di Via delle Tagliate dalle 9.

Oltre al gazebo di Fratelli d’Italia a Lucca iera sera (8 settembre) c’è stata la cena con la leader Giorgia Meloni al Mandela Forum. Presenti, oltre a tutti i candidati all’uninominale e al proporzionale, anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini, al tavolo con gli altri primi cittadini del centrodestra in regione, l’ex presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli, l’ex presidente del Circolo L’Unione Andrea Francesconi, imprenditore edile e il presidente del consiglio comunale di Lucca Enrico Torrini.