Elezioni, Lucca Civica con Mammini: “Conosce la città e può portarne le istanze a Roma”

Lucca Civica sosterrà la candidatura di Serena Mammini alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

“Stiamo assistendo a una campagna elettorale eccessiva ed esagerata nel linguaggio e nelle promesse, forse per compensare il poco tempo a disposizione per preparare programmi necessariamente complessi viste le condizioni generali, in vista del voto del 25 settembre prossimo, voluto dalle forze politiche che hanno incautamente liquidato il Governo Draghi – spiegano da Lucca Civica -. Nel continuo, quotidiano rimbalzo di dichiarazioni di intenti, che al momento reale della verifica molto probabilmente non troveranno fondamento, Lucca Civica mantiene fede ai suoi principi di base: l’impegno in politica come servizio reso alla comunità, e quindi al bene collettivo, la conoscenza dei problemi e lo studio delle possibili soluzioni in vista della programmazione delle azioni di governo, il senso di responsabilità nell’assumere le decisioni necessarie”.

“Per questi motivi, che costituiscono l’impronta di Lucca Civica, abbiamo deciso di appoggiare con convinzione la candidatura di Serena Mammini, per la Camera dei Deputati, alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre; una candidata che riteniamo possa interpretare in modo egregio le motivazioni che ci spingono a stare insieme nell’azione politica – dicono ancora dalla lista -. Serena Mammini ha fatto parte dell’amministrazione comunale precedente lavorando con passione e competenza nel settore fondamentale dell’urbanistica. Conosce la città e il territorio anche oltre i confini locali e può portarne le istanze a livello nazionale, divenendo un fattivo riferimento per l’intero comprensorio del collegio elettorale che va da Lucca alla Valdinievole. Ha inoltre dimostrato capacità di visione programmatica e determinazione di fronte alle difficoltà che la vita amministrativa inevitabilmente comporta. Per questo avrà il nostro pieno sostegno e, ci auguriamo, anche della più larga platea che guarda con attenzione e favore il nostro operato”.