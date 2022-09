Bergamini (FI): “Per il congedo parentale il nostro modello è quello finlandese”

“In Finlandia il 4 settembre è entrata in vigore una nuova normativa che regola il congedo parentale. Una legge che non contempla alcuna differenza tra papà e mamma, prevedendo 160 giorni di congedo per entrambi i genitori. L’attuazione consentirà la piena parità tra i genitori, non penalizzando, come spesso accade, uno dei due e, soprattutto, ridurrà il gap salariale tra uomo e donna.

Questo deve essere il modello che il futuro governo di centrodestra dovrà prendere come riferimento”. A dirlo è l’onorevole Deborah Bergamini, capolista nel listino proporzionale della Camera per gli azzurrio

“Non è più tollerabile – conclude la not a- che siano sempre le donne a fare delle scelte: lavoro o famiglia, carriera o figli. Una suddivisione equa del carico familiare è la strada giusta che dobbiamo intraprendere. Sono certa che il nostro paese è culturalmente pronto per una nuova visione della famiglia e della ripartizione dei compiti”.