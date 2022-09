Lega, avanti la campagna: gazebo a Lucca e Capannori verso il voto

La campagna elettorale è all’ultimo chilometro, e la sezione di Lucca e Capannori della Lega, guidata dal commissario Salvadore Bartolomei, ha messo in campo i propri militanti che si stanno adoperando per portare al partito di Salvini i voti dei tanti elettori indecisi.

Sono stati organizzati gazebo per la notte bianca del 27 agosto in piazza degli Scalpellini e al mercato settimanale sabato 3 settembre (annullato per maltempo) e oggi (10 settembre) grazie al meteo soleggiato.

In agenda sono previsti altri gazebo tra Lucca e Capannori, con le seguenti date: mercoledì (14 settembre) al mattino per la fiera di Santa Croce, sabato (17 settembre) al mercato settimanale, e venerdì (23 settembre) a Capannori al mercato nei pressi del comune.

Altro appuntamento importante e “storico” per gli elettori della Lega è il raduno di Pontida di domenica (18 settembre), e per il quale è stato organizzato un pullman a soli 10 euro a passeggero con ancora alcuni posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni il referente è il militante Tommaso Bartoli contattabile al numero 334.751.24.39 e anche via Whatsapp.