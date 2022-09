Olivati: “Edilizia privata, l’assessore Buchignani è in conflitto d’interesse”

“A quasi due mesi dall’insediamento della giunta, permane potenziale il conflitto di interessi sulla delega all’edilizia privata di Nicola Buchignani. Quali sono le valutazioni del sindaco?”. Il consigliere comunale di Lucca Futura, Gabriele Olivati, torna a sollevare la questione.

“Ho presentato – afferma – un’interrogazione per chiedere al sindaco Pardinicome valuta la sovrapposizione di ruoli derivante dall’attribuzione dell’edilizia privata a Nicola Buchignani. L’assessore infatti possiede quote di una società che si occupa di costruzione, ristrutturazione e vendita immobiliare di edifici privati. Questa interrogazione nasce volutamente qualche tempo dopo l’insediamento della giunta, perché è logico dare del tempo, per chi ricopre cariche amministrative, di separarsi da attività potenzialmente in conflitto con il proprio incarico. In caso contrario, spetterebbe il sindaco provvedere a ritirare alla delega e affidarla a chi non ha rischio di conflitti”.

“Ad oggi – va avanti Olivati – però l’assessore compare tra gli amministratori di una società, la Holding Immobiliare Srl, che peraltro ha tra i soci altri cittadini riconducibili a forze politiche del centrodestra lucchese. Tale azienda risulta esistente e attiva secondo il registro unico delle imprese. Sicuramente è fuori da ogni dubbio l’onorabilità e la professionalità della società in questione, né è messa in dubbio la rispettabilità dell’assessore Buchignani. Ma, in un settore come l’edilizia, tanto delicato e soggetto a pesanti controversie negli anni 2000, occorre una solida imparzialità e la fuga di ogni potenziale conflitto di interesse. E l’edilizia privata nel Comune di Lucca ricade sull’unità operativa 8.2 – sportello unico edilizia privata (Suep), un ufficio che, citando la legge 134/2012 è ‘l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso'”.

“Qual è – chiede Olivati – la valutazione del sindaco in merito alla contraddizione di avere affidato una delega che riguarda l’attività di concessione di titoli edilizi a chi, per motivi lavorativi, è coinvolto nella necessità di doverli chiedere? Il sindaco si sente di assicurare che nessuno dei professionisti che collaborano direttamente o indirettamente con la società, possano apparire favoriti nella trattazione delle pratiche rispetto alla concorrenza? Si sente di escludere che taluno dei tecnici dell’ufficio possa trovarsi in una situazione di “non serenità” nell’affrontare una pratica edilizia, direttamente o indirettamente, riferibile all’attività della società in questione?”.