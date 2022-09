Aggressione a un gazebo della Lega a Marina di Carrara: “Atto vigliacco e brutale”

“La vigliacca e brutale aggressione da parte di un collettivo di sinistra nei confronti dei partecipanti al gazebo della Lega a Marina di Carrara è un episodio gravissimo. Quando la violenza prevale sul dialogo non è mai un buon segno”. Lo dichiara la deputata della Lega Donatella Legnaioli dopo l’episodio di venerdì.



“Massima solidarietà ai nostri militanti – prosegue – Queste reazioni sono ormai dei veri e propri marchi di fabbrica della sinistra. Eppure nessuno che prende le distanze. Non ci lasceremo intimidire e andremo avanti nelle nostre battaglie per la riduzione delle tasse, la riforma delle pensioni, il contrasto al caro energia. Noi, dalla parte degli italiani”.

“L’aggressione compiuta da una squadra composta da una cinquantina di anarchici ai danni di un gazebo della Lega a Carrara, che ha visto militanti leghisti aggrediti con aste di bandiere e materiale propagandistico distrutto, rappresenta un grave salto di qualità nella polemica politica italiana e va stigmatizzata da tutte le forze democratiche”, dice il giurista Giuseppe Valditara, candidato della Lega per il Senato in Lombardia. “Essa è anche il risultato di una continua campagna di delegittimazione dei leader delle principali forze di centrodestra, campagna”, precisa Valditara, “che ha avuto a tratti i caratteri dell’insulto, del dileggio e della diffamazione personale. Tutto questo in aperta violazione dell’articolo 2 della Costituzione che statuisce il valore della solidarietà politica, ovvero il pieno riconoscimento delle forze legittimamente rappresentate in Parlamento e la loro piena legittimazione ad essere riconosciute come interlocutori di un pacifico e sereno confronto democratico sia come soggetti di governo ovvero di opposizione“. Aggiunge Valditara: “In Italia l’unico pericolo eversivo della Costituzione e dell’interesse nazionale proviene da chi minaccia e aggredisce impedendo all’avversario la agibilità democratica”. Infine un appello alla stampa: “È importante che anche la stampa – conclude – pur nella totale libertà della critica politica, contribuisca alla affermazione di un clima ispirato ai valori costituzionali del rispetto e della legittimazione democratica”.

“Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto a danno di alcuni militanti della Lega a Marina di Carrara. Sono sconcertata dall’accaduto. Siamo davanti ad una vera e propria aggressione senza precedenti. Un attacco alla democrazia del nostro paese. Mi auguro che venga fatto, quanto prima, luce sull’accaduto. Tutta la mia solidarietà ai nostri militanti e volontari. Non ci faremo spaventare da qualche facinoroso, ma andremo avanti per portare a termine il nostro progetto e garantire un’Italia migliore ai nostri figli”. Così in una nota il sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali, Tiziana Nisini in merito ai fatti denunciati dall’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.

“Dall’altra parte si agita lo spettro della minaccia alla democrazia se il centrodestra vincerà le elezioni, però alla fine ad essere messo a repentaglio in campagna elettorale è sempre il nostro diritto di manifestazione. È successo venerdì in Toscana, a Marina di Carrara, dove un gazebo di militanti della Lega è stato assaltato da una quarantina di antagonisti. Le immagini parlano chiaro: tavolini rovesciati, materiale distrutto e alcuni presenti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Eppure questa notizia non genera indignazione e finisce soltanto in un trafiletto, piuttosto tiepido, sul Corriere della Sera. Arriveranno i messaggi di condanna dell’episodio da parte di Letta e della sinistra? Aspettiamo fiduciosi. Nel frattempo, il mio grande ringraziamento e la mia piena solidarietà va alle nostre donne e ai nostri uomini aggrediti da un manipolo di violenti che non fermeranno la nostra forza di volontà”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e candidato unitario del centrodestra al Senato nel collegio Pisa-Livorno-Viareggio.