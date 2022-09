Scuole, incontro con la candidata al Senato per il Pd, Anna Graziani

La scuola del futuro: incontro tematico con Anna Graziani a Pietrasanta, organizzato dalle Donne Democratiche a Pietrasanta, martedì (13 settembre) alle 18.

“Tra i temi della campagna elettorale molto cari al Partito Democratico – si spiega in una nota – c’è sicuramente quello che riguarda il mondo della scuola, con problemi ancora da risolvere, come la diffusione sul territorio nazionale delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, la cosiddetta fascia 0-6 anni, o prospettive per il futuro quale l’innalzamento dell’obbligo a 18 anni. E poi l’inquadramento e il trattamento economico degli insegnanti, le carenze di edilizia scolastica, la digitalizzazione ancora incerta e così via”.

La Conferenza della donne democratiche della Versilia, insieme al Pd Versilia, ha organizzato per martedì 13 alle 18 al Cro di Pietrasanta un incontro dibattito sul tema scuola, aperto a tutta la cittadianza versiliese.

Interverranno dirigenti scolatici ed esperti del settore. L’ospite d’onore sarà Anna Graziani, attuale assessora al sociale del comune di Camaiore e candidata per il Senato, uninominale, nel collegio Prato-Pistoia-Lucca- Massa Carrara, che comprende anche i comuni versiliesi di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema.

Claudia Dinelli, vicesegretaria Pd Versilia, porterà i suoi saluti, così come Patrizia Vagli, delegata alla scuola nelle segreteria del Pd Versilia, nonché insegnante di lungo corso. Modera il dibattito Chiara Sacchetti, portavoce Conferenza donne democratiche della Versilia.