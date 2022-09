Viviani (Lista Civile): “Personale per i Comics: solo una rimessa per i lavoratori”

E’ ancora polemica sulla selezione del personale per la prossima edizione di Lucca Comics and Games. A sollevare il caso è Massimo Viviani, del gruppo Lista Civile.

“A meno di due mesi dall’inizio dei Comics, dalle notizie apparse sulla stampa, è iniziata la ricerca del personale da parte della società incaricata da LuccaCrea, da utilizzare per i servizi di controllo degli accessi: tecnici e facchini, hostess, steward, addetti alla biglietteria; si parla di grossi numeri, saranno selezionati 600 addetti – ricorda -. I fortunati che saranno poi assunti per lavorare all’evento che si svolgerà da giovedì 28 ottobre a martedì primo novembre avranno un compenso di 6 euro l’ora per un orario di circa 12 ore al giorno (7-19 oppure 19-7) oltre ad un buono pasto, normalmente 5 euro”.

“Sono ricercati soggetti – prosegue Viviani – che preferibilmente abbiano già una esperienza pregressa, conoscano lingue straniere e abbiano ottime capacità relazionali, non persone qualsiasi e poi dopo un primo step di selezione, per essere assunti, dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di formazione on line di 20 ore, non retribuito ma gratuito. Cioè, a quanto sembra, il ‘diritto’ del lavoratore ad essere formato e informato durante l’orario di lavoro e quindi retribuito si è trasformato in un ‘dovere’ e quindi i selezionati al primo step dovranno dedicare venti ore del loro tempo, per un controvalore, al prezzo orario di un manovale della regione Toscana, di circa 607 euro, circa il doppio di quanto riceveranno per l’intero lavoro ai Comics, sempre se saranno assunti”.

“Facendo due conti, per i fortunati si dovranno certo considerare i costi del parcheggio per ogni giorno lavorativo, ricerca non facile in quei giorni di affollamento, il cui costo si aggira intorno ai 15 euro, evitando certamente rischi di sosta in zona vietata visto che la multa è pari a circa l’intero compenso giornaliero – prosegue Viviani -. Il pasto con 5 euro esclude qualsiasi soluzione in mense o ristoranti, quindi pranzo al sacco. A questo, vanno aggiunte le spese di trasferimento che tra benzina e altro non è difficile arrivare a dieci euro. In definitiva questi ‘fortunati’, con ottime capacità relazionali e conoscenza di lingue straniere potranno svolgere il loro lavoro di circa dodici ore giornaliere in giorni festivi e prefestivi con pranzo al sacco e per l’importo, al netto delle spese di circa 45 euro al giorno per totale di 225 euro dopo aver regalato all’azienda un controvalore di circa 600 euro. E’ questo il limite a cui siamo arrivati?”.

“Dal sito di LuccaCrea – prosegue l’esponente di Lista Civile – si ritrova che tutti questi servizi sono stati affidati con una selezione tenendo presente criteri economici e di qualità. Il ‘benessere organizzativo’ del disciplinare di gara prevede infatti ‘programmi di formazione e addestramento durante la vigenza contrattuale’ escludendo quindi strani doveri dei lavoratori prima di essere assunti; misure particolari per il ‘lavoro in solitario e stress per rischi psicosociali da aggressione’; inoltre tra i criteri anche ‘un miglior trattamento economico oltre a quelli previsti dalla normativa vigente’. Nel sito di LuccaCrea purtroppo non è pubblicata la qualità del servizio offerto ma solo l’importo economico finale e pari a circa 700.000 euro e un dettaglio delle varie poste economiche su cui si è basata l’offerta. Guardando ad esempio il servizio di prima accoglienza e segnatamente gli uscieri dei padiglioni, si ritrovano tutti i compensi per le varie postazioni. I padiglioni piccoli, pensabilmente con due uscieri, riceveranno un compenso da LuccaCrea di 3.000,00 euro circa per un controvalore orario del personale di circa 25,00 euro per ora. Cifre ben diverse da quelle che vengono riconosciute ai ‘fortunati’”.

“C’è da chiedersi – si legge ancora nella nota – se veramente esisteranno tanti ‘fortunati’ che vorranno accettare queste condizioni di lavoro che si leggono sui giornali. E se in uno scatto di orgoglio o consapevolezza dei tanti giovani ciò non avvenisse? E se i ‘fortunati’ decidessero di fare sciopero dopo aver capito bene il lavoro e il compenso da fame offerto? Semplice; i Comics non si faranno perché Tex Willer e Batman sono certamente importanti ma il rispetto delle persone e del lavoro lo è di più”.