Caffè Di Simo, Carnicelli (Fdi): “E’ l’ex amministrazione a non aver combinato niente”

Riccardo Carnicelli, consigliere comunale di Fdi, replica al consigliere del Pd Vincenzo Alfarano sulla questione del Caffè Di Simo. E non usa mezzi termini per attaccare la passata amministrazione.

“Con sommo disprezzo del senso del ridicolo – afferma Carnicelli -, il consigliere comunale del Pd Alfarano ha indirizzato una interpellanza al sindaco, agli assessori Santini e Granucci, al presidente del Consiglio comunale Torrini per sapere quali iniziative abbia messo in campo l’ amministrazione per risolvere la decennale questione della chiusura del Caffè di Simo in via Fillungo. Dopo anni di assoluta latitanza della amministrazione targata Pd che non ha praticamente combinato niente ed ha lasciato andare alla malora questo straordinario luogo di cultura e d’arte, il neoconsigliere Alfarano se la prende con i nuovi amministratori che da neppure tre mesi hanno preso le redini del governo della città”.

“Che imprudenza – commenta Carnicelli -. Ma il consigliere Alfarano c’è o ci fa? Ma possibile che non ci sia stato un collega del Pd che gli abbia detto magari in un orecchio lascia perdere. L’ex Sindaco Tambellini, sordo a tutte le sollecitazioni ad occuparsi del Di Simo non poteva consigliare il neo consigliere Alfarano di stare zitto? Se gli sbatacchiati di giugno pensano di rimediare alla sonora scoppola con queste uscite allora aspettiamo altre sortite del neoconsigliere Alfarano che in settimana interrogherà sindaco e giunta, per sapere cosa hanno fatto per far partire i lavori del raddoppio della ferrovia Viareggio Lucca Firenze, e poi andrà alla carica per sapere quando cominceranno i lavori del nuovo stadio. Un modesto consiglio a sindaco, assessori, e destinatari dell’interpellanza dello zelante Alfarano: poche parole di risposta bastano, del tipo stiamo seguendo i passi della precedente amministrazione, le assicuriamo che siamo a buon punto. Che fa consigliere lascia o raddoppia?”.