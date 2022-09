Montemagni (Lega): “Superbonus, grazie a noi boccata d’ossigeno per le imprese”

“Superbonus: grazie al decisivo intervento della Lega la aziende interessate potranno avere una boccata d’ossigeno. Il nostro partito si conferma vicino al mondo imprenditoriale”: lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alla Camera.

“Sul delicato tema del superbonus la Lega è riuscita nella non facile impresa di venire incontro alle tante imprese, anche della nostra regione, che erano entrate in crisi, stante le difficoltà emerse negli ultimi tempi riguardo a questa delicata tematica”

“La cosa fondamentale – prosegue Montemagni – è che, come appena riferito, da Matteo Salvini, ci saranno, finalmente, certezze per chi compra i crediti derivanti dalle opere di ristrutturazione. In questo modo le tante aziende del settore possono, finalmente, intravedere una luce in fondo al tunnel”.

“Si tratta, dunque – sottolinea la rappresentante della Lega – di un’ulteriore e chiara dimostrazione di come il mio partito sia sempre particolarmente attento e vicino alle problematiche legate al mondo del lavoro e dell’impresa. Centrato questo significativo obiettivo ora i nostri sforzi si concentreranno sempre più contro il caro bollette, una vera ed insostenibile zavorra per tutti gli italiani.