Movimento 5 Stelle, la senatrice Paola Taverna arriva a Lucca

Dopo la visita di Giuseppe Conte a Viareggio la provincia si prepara per l’arrivo di Paola Taverna. Venerdì (16 settembre) la senatrice 5 Stelle e vicepresidente del senato della Repubblica sarà a Lucca e Pistoia, insieme al vicepresidente del Movimento5Stelle Riccardo Ricciardi e alla Senatrice Laura Bottici.

La prima tappa sarà al bar La Pecora Nera al Giardino degli Osservanti in Via della Quarquonia, il locale gestito da Anffas dove lavorano anche ragazzi con disabilità. Paola Taverna incontrerà i candidati del Movimento5Stelle Manuela Bellandi e Claudio Loconsole e le associazioni del settore sociale. Successivamente, a partire dalle 16, la senatrice e i candidati saranno sulle mura, al baluardo San Salvatore, per confrontarsi con i cittadini. Alle 18 Paola Taverna e Riccardo Ricciardi si sposteranno poi a Pistoia.