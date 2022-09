Elezioni, a Viareggio sei sezioni cambiano di sede. Lega: “Ci sia una comunicazione adeguata”

“Questa mattina abbiamo appreso che in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre le sezioni elettorali 41, 42, 43, 45, 46 e 49, già situate alla scuola elementare Sbrana, sono state spostate alla scuola media Jenco in via Menini 51 con entrata da via Giannessi”. Lo annunciano Elisa Montemagni, candidata della Lega alle prossime elezioni politiche al collegio uninominale della Camera Versilia – Massa, e Massimiliano Baldini, segretario comunale della Lega di Viareggio. La notizia è resa nota con atto a firma del sindaco di Viareggio ed affissa in Comune.

“Ci siamo immediatamente informati all’ufficio elettorale – continuano gli esponenti della Lega – ed abbiamo appreso che la scuola Sbrana sarebbe inagibile e che sarebbero state inviate le lettere di avviso ai cittadini elettori di quelle sezioni per notiziarli di questo cambiamento di sede per l’esercizio del loro voto. È importante – concludono Elisa Montemagni e Massimiliano Baldini – che l’esercizio del diritto di voto sia assolutamente garantito anche alla luce di questa problematica e che tutti gli elettori delle sezioni 41, 42, 43, 45, 46, 49 siano in primo luogo ampiamente informati e per tempo del fatto che non voteranno più alle Sbrana ma alle Jenco con ogni più ampio mezzo di comunicazione atto a garantire che siano edotti uno per uno e che la stessa sede della Jenco sia attrezzata per accogliere un numero così grande di elettori.

A quanto pare infatti saranno più di 4500 gli elettori che non voteranno più alle scuole Sbrana ma che dovranno recarsi alle scuole Jenco, un numero davvero importante che andrà ad aggiungersi a quello già regolarmente previsto per le sezioni di quest’ultima sede e che potrebbe dar luogo a file e disagi”.

“Nei prossimi giorni – concludono – monitoreremo la situazione e verificheremo se gli avvisi hanno raggiunto gli elettori e se la notizia di un tale cambiamento abbia raggiunto tutti gli aventi diritto”.