Bergamini (FI): “Le Rsa sono strutture che vanno tutelate e difese”

“Le residenze per anziani sono strutture che vanno tutelate e difese. Per i nostri anziani, per gli imprenditori del settore e per gli oltre 14mila dipendenti che ci lavorano. Il governatore toscano Eugenio Giani è però sordo al loro grido di allarme. La quota sanitaria va aumentata da 53,50 a 62,50 euro. Oggi, perché domani sarà tardi. Una situazione che era complicata anche prima del caro bollette, che rischia di mettere, in queste condizioni, in ginocchio numerose Rsa”. Così la deputata di Forza Italia e sottosegretario ai rapporti con il parlamento, Deborah Bergamini

“Stiamo parlando di 332 strutture – prosegue ancora – un patrimonio di investimenti, di lavoro e di aiuti alle famiglie che hanno anziani a carico che non può e non deve essere sottovalutato. Se non si interviene immediatamente queste strutture saranno costrette a limitare i servizi e le prestazioni che erogano anche per conto del Sistema sanitario nazionale, comportanti un danno sociale incalcolabile”.