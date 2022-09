Caro bollette, Montemagni (Lega): “Regione e governo intervengano immediatamente”

“La scure del caro bollette impone immediati interventi da parte di Governo e Regione”. A ribadirlo è la capogruppo in Consiglio regionale della Lega e candidata alla Camera per la coalizione di centrodestra Elisa Montemagni.

“I dati forniti da Cgil, Sunia e Federconsumatori riguardo alla drammaticità di quello che ci attende in Toscana, a breve, stante il caro bollette – afferma Montemagni – sono veramente preoccupanti. Sarebbero, infatti ben 900 mila le famiglie toscane che si troverebbero in fortissima difficoltà se le Istituzioni, vedi governo e Regione, non dovessero, immediatamente, sostenerle concretamente e adeguatamente. Una situazione, dunque che si commenta da sola e che, ovviamente, pensiamo possa vedere casi analoghi nel resto d’Italia. Quindi stop ai tentennamenti. Chi di dovere, come più volte richiesto da Matteo Salvini, agisca prima che moltissimi nostri corregionali e connazionali precipitino nel baratro”.