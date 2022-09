M5S, a Lucca la vicepresidente uscente del Senato Paola Taverna

Domani (16 settembre) Paola Taverna senatrice 5 Stelle e vicepresidente del Senato della Repubblica visiterà Lucca e Pistoia, insieme al vicepresidente del Movimento5Stelle Riccardo Ricciardi e alla senatrice Laura Bottici.

Alle 14,30 al bar La Pecora Nera nel Giardino degli Osservanti in via della Quarquonia 1 B/C incontrerà i candidati del Movimento5Stelle Manuela Bellandi e Claudio Loconsole e le associazioni del settore sociale; a partire dalle 16, la senatrice e i candidati saranno sulle mura per confrontarsi con i cittadini.

Alle 18 Paola Taverna e Riccardo Ricciardi saranno a Pistoia per l’evento dedicato al Superbonus organizzato dal Movimento5Stelle presso la sede di Confartigianato in via Enrico Fermi 48: parteciperanno i candidati Chiara Bartalini, Manuela Bellandi e Marco Cresci e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sarà presente in collegamento anche il senatore Gianni Girotto, Presidente della decima commissione permanente (industria, commercio, turismo).