Mallegni contro Renzi: “Prima di parlare ai toscani dica cosa ha fatto per loro in cinque anni”

“Basta venditori di pentole. Renzi prima di parlare dica ai toscani cosa ha fatto per loro negli ultimi cinque anni”. Così Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni attacca il leader di Italia Viva.

“Ho atteso anche troppo ma adesso basta – attacca Mallegni -. Non è pensabile che ci sia uno che in primo luogo ha avuto vergogna a mettere il suo nome sulla scheda elettorale, che non si è praticamente mai presentato in senato per 5 anni, dove ha totalizzato il 32% di presenze, non è mai stato primo firmatario di un progetto di legge, così come nessuna mozione o interrogazione. Nulla di nulla. Eppure va in giro per le tv a pontificare: faremo, brigheremo, siamo gente seria. Finché in Italia ci saranno persone così che hanno anche il difetto di non aver mai lavorato un giorno nella propria vita, non avremo futuro. Chiedo pubblicamente da settimane un confronto pubblico tra i capilista al senato. Secondo voi qualcuno ha risposto? Spero che almeno i cittadini toscani lo abbiamo chiaro”.