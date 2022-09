Commissione statuto e regolamenti, Giovanni Ricci (Forza Italia) è il presidente

Oggi (16 settembre) si è svolta la prima riunione della sesta commissione, dedicata a statuto, regolamenti, trasparenza e partecipazione.

Su indicazione e accordo unanime della maggioranza, è stato eletto presidente della commissione il consigliere Giovanni Ricci (Forza Italia) e vicepresidente il giovanissimo consigliere Diego Carnini, eletto con Fratelli d’Italia. Altri membri della commissione sono Laura Da Prato (Fdi), Ilaria Vietina (Lucca è un grande noi) e Cecilia Lorenzoni (Lucca Futura).

“Su proposta della consigliera Da Prato – spiega il neopresidente Ricci – è stata accolta la richiesta e precisa indicazione di modificare e riorganizzare alcune delle commissioni esistenti, che, ad oggi, non prevedevano, al loro interno, un chiaro ed esplicito riferimento a due dei temi fondamentali ed imprescindibili, che riguardano oggi da vicino tutti i cittadini. Si tratta di ambiente e turismo: due sfere di attività di fondamentale rilevanza per la vita di ogni cittadino oggi, soprattutto nella città di Lucca. Da una prima analisi della suddivisione delle commissioni, infatti, le parole ambiente e turismo non erano in alcun modo chiaramente espresse nelle commissioni consiliari. Queste due fondamentali ambiti di lavoro sono, ad oggi, infatti, richiamati soltanto all’interno delle specifiche delle commissioni stesse. In sostanza, non c’era, fino ad oggi, alcuna relazione precisa tra deleghe e commissioni di lavoro. Ci è parso dunque imprescindibile ed assolutamente necessario modificare e riorganizzare le commissioni in modo da restituire a queste due sfere di attività la legittima importanza e funzione. La proposta è stata accolta favorevolmente da maggioranza e opposizione e si è avviato lo studio di fattibilità per poter procedere con le necessarie modifiche dei regolamenti”.