M5S, Ricciardi e Taverna a Lucca: “Reddito di cittadinanza nostro investimento politico sulle persone in difficoltà”

“Questo incontro ci ha permesso di toccare con mano temi che riguardano persone non sufficientemente considerate: stranieri, anziani, tossicodipendenti, disabili. Il reddito di cittadinanza dimostra la nostra idea di società perché non è solo una misura economica importante ma è una misura che mette al primo posto le persone più in difficoltà. Il nostro investimento politico è stato quello di non lasciare indietro tre milioni di persone, una scelta che non sempre paga ma che rivendichiamo con convinzione”.

Lo ha detto Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e candidato alle prossime elezioni al termine dell’incontro con le associazioni e operatori del settore sociale di Lucca che si è tenuto al bar La Pecora Nera a cui hanno partecipato le senatrici Paola Taverna e Laura Bottici, e i candidati del territorio Manuela Bellandi e Claudio Loconsole. Un’iniziativa che ha permesso agli “addetti ai lavori” di affrontare temi quali i problemi di discriminazione, di reinserimento nella società, di impoverimento del tessuto sociale.

“In questi anni al governo del paese – ha dichiarato la senatrice Paola Taverna – siamo intervenuti su vari fronti, dal progetto di legge per co-housing alla riforma del welfare per gli anziani, passando per gli aiuti alle fasce più fragili della popolazione nel periodo della pandemia. Il nostro programma si apre parlando di nuovo umanesimo: la persona deve tornare al centro e sono certa che il Movimento continuerà a crescere anche su questo fronte, mettendo sempre più a sistema le iniziative e le idee che arrivano dai territori”.

Gli esponenti del Movimento si sono poi spostati al Baluardo San Salvatore per un saluto agli elettori lucchesi.

“Alle amministrative abbiamo fatto una scelta che ha concesso anche al gruppo di Lucca di ritrovare maggiore unità, confrontandosi e ripartendo insieme da un nuovo corso che è quello che stiamo proponendo oggi a livello nazionale con il presidente Giuseppe Conte che riporta il Movimento 5 Stelle a rimettere il cittadino al centro – ha detto Taverna -, e quindi le nostre politiche sociali rivolte ai più fragili, le nostre politiche economiche rivolte alle piccole e medie imprese e credo che sicuramente, guardandomi attorno, vedo che questo è un messaggio che anche il movimento lucchese ha colto e sta continuando a portare avanti in questa campagna nazionale”.