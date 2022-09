Una camminata nel cuore di Massa, sulle tracce della Resistenza, per incontrare i cittadini e parlare di salario minimo, reddito di cittadinanza, scuola pubblica, ambiente e diritti, “perché i veri progressisti siamo noi del Movimento5Stelle”: parola di Roberto Fico, presidente della Camera, ospite oggi (17 settembre) a Massa di una serie di iniziative organizzate dal Movimento 5 Stelle con i candidati Riccardo Ricciardi, Elda Baldi, Manuela Bellandi e Fiammetta Tavosanis alla presenza della senatrice Laura Bottici, della consigliera comunale Luana Mencarelli e degli attivisti locali.

E proprio il vicepresidente del Movimento 5 Stelle ha fatto da “padrone di casa”, accompagnando il presidente Fico alla scoperta dei luoghi della Memoria del centro città: dalla targa commemorativa alla sede di Palazzo Civico che celebra la Medaglia d’oro al Merito Civile attribuita a Massa per il suo ruolo nella lotta di Liberazione, alla stele del partigiano Arnaldo Pegollo, martire della Resistenza, in Piazza Aranci. Un percorso che ha permesso a Roberto Fico e ai candidati di incontrare i cittadini e confrontarsi con loro sulle priorità del Movimento a difesa dei diritti dei cittadini, dell’ambiente e a tutela dei tanti che oggi soffrono i contraccolpi del carobollette. La giornata si è conclusa in piazza Garibaldi con un dibattito pubblico e un momento di confronto dedicato alle associazioni giovanili e ai temi dell’ambiente e della transizione ecologica.