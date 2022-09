Mallegni (FI): “La Soprintendenza sta frenando lo sviluppo del Paese”

“La Sovrintendenza sta frenando lo sviluppo del Paese”. Parole del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni che ha partecipato al convegno promosso da Ance Siena sulla situazione dell’edilizia a livello nazionale.

“Gli imprenditori chiedono solo l’opportunità di lavorare – ha detto – e il Pit è un grosso freno imposto dalla Regione Toscana non solo per costruire ma anche per ristrutturare. Per cui è inutile che Pd e Italia viva parlino di rilancio. Ricordo che riguardo il nuovo codice degli appalti, di cui io sono uno dei relatori, siamo riusciti a inserire elementi importanti per sostenere i nostri imprenditori. In primis facendo sì che le ditte appaltatrici vengano scelte in base alla scelta economicamente più vantaggiosa e non più al massimo ribasso; abbiamo cancellato l’estrazione a sorteggio delle aziende ed è stato inserito lo small business act che consente alle imprese del territorio di fare lavori sul proprio terrario, evitando che altre vengano ad arricchirsi da fuori”.