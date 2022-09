Elezioni, il segretario del Pd Enrico Letta mercoledì in Versilia

Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, verrà in Versilia nell’ultima settimana di campagna elettorale a sostegno della candidatura alla Camera di Martina Nardi e al collegio del Senato di Anna Graziani per l’uninominale e di tutti i candidati dei collegi del territorio versiliese per il proporzionale.

L’appuntamento è per mercoledì (21 settembre) alle 16,30 in piazza Duomo a Pietrasanta.

Tutta la cittadinanza versiliese è invitata all’incontro dove saranno riassunti i temi portanti della campagna elettorale della lista Pd-Italia democratica e progressista.