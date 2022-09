Terzo Polo, incontro di Remaschi sul tema della disabilità

Domani (19 settembre) alle 20,45, alla sede Anffas di San Pietro a Vico Il cortile di casa nostra (Via dell’Acquacalda 670), il candidato del Terzo Polo per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale lucchese, Marco Remaschi, incontrerà i cittadini per parlare di disabilità.

“Il tema della disabilità – sottolinea Remaschi – è estremamente importante, eppure rimane spesso marginale nelle campagne elettorali e nel dibattito politico. Troppe volte le famiglie vengono lasciate sole e questo contribuisce ad alimentare l’idea che le persone disabili siano cittadini di serie B. Il Terzo Polo, invece, è da sempre al fianco dei più deboli. Nessuno deve sentirsi emarginato, ma perché questo avvenga non bastano le parole: ci vogliono interventi mirati e da realizzare al più presto”.

“La riunione di lunedì – conclude Remaschi – sarà un importante momento di confronto, serio e costruttivo. Invito, quindi, tutti i cittadini a partecipare, non solo per confrontarci sul programma del Terzo Polo in materia di disabilità, ma anche per pormi domande e fare legittime richieste. Il compito di noi politici è anche quello di dare voce a chi non ne ha ed io, di voce, ne ho da vendere”.