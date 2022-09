Partono da galleria e piazza coperta a San Concordio i sopralluoghi della commissione lavori pubblici di Lucca

Ripartirà dai sopralluoghi sui cantieri dei Quartieri Social di San Concordio il lavoro della commissione lavori pubblici del Comune di Lucca, da oggi ufficialmente guidata dal consigliere di Lucca2032 Marco Santi Guerrieri.

Dopo l’intoppo della scorsa settimana oggi (19 settembre) ha ricevuto in cinque voti necessati per la maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Suo vice sarà Luca Pierotti di Fratelli d’Italia.

Dopo il voto la commissione ha iniziato a calendarizzare priorità e appuntamenti. Le prime sedute, che si svolgeranno in realtà en plein air, si terranno sui luoghi di alcuni dei cantieri più controversi avviati dalla precedente amministrazione: lunedì (26 settembre) a San Concordio alla galleria coperta fra piazza Aldo Moro e via Savonarola e il lunedì successivo alla piazza coperta di via Consani e via della Formica.

Ai sopralluoghi oltre ai consiglieri (oltre a Santi Guerrieri e Pierotti ne fanno parte Lorenzo Del Barga di Difendere Lucca, Antonino Azzarà della Lega, Gianni Giannini e Francesco Raspini del Pd e Daniele Bianucci di Sinistra Con – Sinistra Civica Ecologista) prenderà parte anche l’assessore comunale ai lavori pubblici Nicola Buchignani.

Le altre priorità individuate sono le mura di Lucca, il senso unico in via Elisa, il parcheggio di piazza Santa Maria e i progetti presentati dall’amministrazione precedente per i finanziamenti del Pnrr.