Capannori, l’appello dell’assessore Cecchetti: “Voterò l’alleanza tra sinistra e verdi”

“Le elezioni di domenica prossima saranno uno spartiacque: rischiamo per la prima volta nella storia repubblicana di essere governati da una maggioranza guidata da un partito che proviene dalla storia dell’estrema destra; maggioranza che, grazie a questa pessima legge elettorale, potrebbe addirittura avere i numeri per cambiare da sola la Costituzione”. Così l’assessore comunale di Capannori, Francesco Cecchetti.

“Sono sempre stato critico nei confronti del governo Draghi – dice ancora – e ritengo che abbia fatto scelte sbagliate in politica internazionale e che sia in buona parte responsabile dell’esplosione elettorale della destra, non avendo saputo rispondere al disagio sociale crescente nel paese. E ho trovato francamente incomprensibile la rottura del campo progressista che in questi anni avevamo provato a costruire con il Movimento 5 Stelle (col quale penso che subito dopo le elezioni si debba ricucire). Ma adesso l’obiettivo non può che essere contendere alla destra più collegi uninominali possibili. Ecco perchè voterò l’alleanza tra sinistra e verdi. Perché nel prossimo parlamento ci sia una forza che si batta per per dare una risposta di sinistra e ambientalista a tutte le emergenze che avremo davanti da questo autunno: la crisi economica, il carovita, l’aumento delle disuguaglianze, la crisi ambientale, la guerra che non accenna a fermarsi. Per ricordare a chi pensa di riportarci nel medioevo che siamo nel ventunesimo secolo e per dire a chi farnetica di blocchi navali che noi siamo il paese dell’accoglienza. Per affermare che la scuola è un investimento e non una spesa, che la sanità deve essere pubblica e efficiente, che la costituzione ripudia la guerra”.

“E poi – conclude – perché con quel voto sarà possibile combattere efficacemente la destra. Voterò e invito a votare la lista voluta fortemente da Nicola Fratoianni e che ha candidato, tra gli altri, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Un voto per la giustizia sociale e ambientale e per i diritti di tutti, oltre che utile per difendere la costituzione”.