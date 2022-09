Centrosinistra “abusivo”, il sindaco all’opposizione: “Basta strumentalizzazioni”

Si riaccendono le polemiche in consiglio comunale in merito all’intervento dell’assessore Fabio Barsanti alla festa nazionale di Casapound. A sollevare la questione è il capogruppo del Pd, Francesco Raspini.

“Vorrei raccomandare al sindaco di richiamare la sua giunta a un contegno diverso per quanto riguarda le esternazioni pubbliche – le parole di Raspini in Consiglio -. Abbiamo visto nei giorni scorsi la partecipazione dell’assessore Brasanti ad un’iniziativa di partito nella quale la precedente amministrazione è stata definita come ‘abusivi nel palazzo’. Quando si fa politica c’è la massima libertà di parola, ma quando si fa l’assessore ci si deve ricordare che si rappresenta tutta la città e non solo chi ci sostiene. Questo non è il modo giusto di riunificare la città. Serve un contegno diverso, nessuna amministrazione eletta democraticamente è abusiva. Ho visto che nessuno è intervenuto per rispondere alle sollecitazioni che abbiamo fatto, ci dispiace vedere che alle parole di inizio mandato non seguono i fatti. Dal sindaco ci aspettiamo una presa di posizione”.

La replica del primo cittadino Mario Pardini: “Mi sembra che anche questa vicenda sia stata strumentalizzata. Se si tirano in ballo 15 secondi di video all’interno di una conversazione durata oltre un’ora non credo che si estrapoli il concetto. Nessuno dice che ci sia stato abusivismo negli ultimi anni, come non c’è ora e non c’è mai stato. E si capisce da quel discorso. Non è negli interessi di nessuno andare avanti su questa vicenda. Noi vogliamo essere l’amministrazione di tutti nel bene della città. E allora basta strumentalizzare ogni cosa”.

“Lei (riferendosi al sindaco Pardini, ndr) non deve sentirsi offeso se l’opposizione fa delle considerazioni – commenta Raspini -. La parola ‘abusiva’ non deve essere pronunciata in nessun contesto, se lei la difende ben venga ma io ritengo che sia una cosa grave e sbagliata”.