Elezioni politiche, Veronesi (Liberamente Italia): “Votate Riccardo Zucconi”

“È assolutamente pacifico affermare che le politiche di globalizzazione degli ultimi venti anni, che hanno caratterizzato le politiche del Pd e alleati, compresi i cosiddetti terzopolisti, hanno completamente fallito. Se queste politiche di globalizzazione dovevano creare un mondo più pacifico, più giusto, più aperto, esse hanno avuto invece l’effetto contrario: il mondo oggi è più in guerra, le frontiere sono più chiuse e la povertà più pressante”.

Parole di Alberto Veronesi, leader della nuova formazione Liberamente Italia che appoggia per queste elezioni politiche la coalizione di centrodestra, e chiede espressamente di votare alla camera Riccardo Zucconi (FdI). “Liberamente Italia – afferma Veronesi – è una formazione politica di persone libere, che intendono capire quale sia il programma politico che garantisca il maggior benessere degli italiani”.

In Italia “Il benessere, lungi dal diffondersi in maniera uniforme – continua il leader – si è diffuso a beneficio esclusivamente dei grandi gruppi economici e finanziari. Fa sorridere vedere esponenti di grandi dinastie industriali, che chiudono stabilimenti e trasferiscono le loro sedi legali in Lussemburgo, che si sbracciano per il Pd di Enrico Letta”.

“Parimenti sul fronte culturale il voto che si può dare al Pd è largamente insufficiente: è sotto gli occhi di tutti che in Italia manca cultura e formazione, i ragazzi vanno incontro al mondo del lavoro senza preparazione teorica, tecnica e pratica. L’Italia rimane l’unico paese in Europa in cui il 65 per cento della popolazione non ha mai letto un libro e il 90 per cento non è mai andato ad un concerto lirico sinfonico”.

“Si può premiare con il voto chi ha portato a questi risultati? No. Non si può, non si deve – dice con fermezza Veronesi – Sul fronte culturale è necessario al contrario rendere la cultura popolare, di tutti, e non un vezzo per le élite: i concerti e la lettura vanno diffusi nei quartieri. Sul fronte della economia bisogna creare un’Italia del lavoro, della produzione, della creazione di ricchezza. L’Italia oggi sfrutta il 10 per cento delle sue reali potenzialità, abbiamo bisogno di una Italia dei si, che fa le cose, che le infrastrutture, che premia le imprese che lavorano e assumono”.

“Va detto chiaramente che Giorgia Meloni è stata capace di creare una grande nuova casa dei moderati, un grande partito che ha a cuore il lavoro, le partite iva, i lavoratori e la cultura, e che Riccardo Zucconi alla Camera – conclude il direttore d’orchestra – impersona questa destra moderata e capace di aiutare cultura e lavoro”.