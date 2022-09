‘Il mare italiano e la guerra’, a Palazzo delle Esposizioni il nuovo numero di Limes

Quali sono le conseguenze della guerra in Ucraina nel Mar Mediterraneo? È questa la domanda principale alla quale tenta di rispondere il nuovo numero di Limes, la rivista italiana di geopolitica, dal titolo Il mare italiano e la guerra, al centro anche del recente festival Le giornate del mare di Trieste.

“Il mare italiano corrisponde sia al Mediterraneo in senso stretto sia al Medioceano che collega l’Oceano Atlantico all’Indo-Pacifico. In questo senso, il Mediterraneo è anche e sempre più un fronte della guerra in Ucraina – hanno spiegato dalla redazione di Limes – più in generale, è un ambito dello scontro Stati Uniti-Russia – in prospettiva, Usa-Cina – che in questi mesi si sta consumando in modo drammatico sul suolo ucraino”.

“In futuro – conclude la redazione – il Mediterraneo sarà sempre più scoperto e per tutelare i nostri interessi dovremo imparare a fare (parzialmente) da soli. Dalla soglia di Gorizia, la mappa geopolitica dell’Italia è ruotata bruscamente verso sud-ovest, fino ad abbracciare lo Stretto di Sicilia e l’area adriatica”.

Uno sguardo, infine, sarà rivolto anche sulle conseguenze di pandemia e guerra in Ucraina sui commerci e sulla libertà di navigazione nel Mediterraneo.

Alla presentazione parteciperà come relatore Daniele Santoro, coordinatore per Turchia e mondo turco della rivista.