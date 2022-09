Pardini: “Edilizia privata e assessore Buchignani, non c’è nessun conflitto di interessi”

“A quasi due mesi dall’insediamento della giunta, permane potenziale il conflitto di interessi sulla delega all’edilizia privata di Nicola Buchignani. Quali sono le valutazioni del sindaco?”. Questa, in sintesi, l’interrogazione presentata questa sera (20 settembre) dal consigliere comunale di Lucca Futura, Gabriele Olivati.

Ma per il sindaco Mario Pardini la questione non sussiste: “Sono consapevole di ciò che ha dichiarato il consigliere Olivati, ma non ci ravviso il conflitto di interessi – afferma il sindaco Mario Pardini -. Anche perché altrimenti non avrei fatto quel tipo di scelta. Io reputo che la competenza e la conoscenza di una materia sia un valore aggiunto per governare meglio e risolvere i problemi dei cittadini”.

“Mi pare che il sindaco ha elegantemente glissato sulla questione – replica Olivati -. La sua è una risposta generica, da questa amministrazione mi sarei aspettato una riflessione un pochettino più ampia. Prendo atto che non si voglia rispondere alla domanda. Non si affronta la questione in modo diretto e chiaro”.

“No, sono stato chiarissimo e molto netto – risponde Pardini -. Non ci vedo nessun tipo di problema, non posso far un processo alle intenzioni”.