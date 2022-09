Il segretario del Pd Enrico Letta fa tappa a Pietrasanta: gli ultimi appuntamenti prima del voto

Due appuntamenti importanti per chiudere la campagna elettorale del Partito Democratico, Italia democratica e progressista in provincia di Lucca.

Oggi (21 settembre) alle 16,30 il segretario nazionale Enrico Letta è arrivato in piazza Duomo a Pietrasanta per la tappa del giro della Toscana che precede la chiusura a Roma di venerdì (23 settembre). Il segretario dem ha toccato i temi caldi della campagna elettorale dal caro bollette, alla necessità di risolvere, nei territori, i problemi della scuola. Non è mancata la stoccata al centrodestra, “che in passato hanno portato l’Italia sull’orlo della banca rotta”. Una attenzione particolare, poi, secondo Letta, va riservata alla sanità pubblica da potenziare per un miglioramento dei servizi.

Domani (22 settembre) saranno invece chiamati a raccolta tutti i candidati del territorio versiliese. L’appuntamento è in località La Gulfa a Massarosa per un momento conviviale che prevede una cena con Andrea Marcucci, Anna Graziani e Martina Nardi, i nomi che i versiliesi si troveranno sulla scheda per i collegi uninominali sia al Senato che alla Camera. Cibo, musica e naturalmente dibattito politico per una serata organizzata dal Pd Versilia, capitanato dal segretario Riccardo Brocchini.