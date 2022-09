Simi: “Palestra e piscina bloccate? E’ uno stop politico, non dovuto al bilancio”

La capogruppo di Lucca Civica-Volt-LuccaèPopolare, Valentina Simi, manifesta perplessità sulla marcia indietro della giunta Pardini sulle stop alle opere annunciato ieri sera: “Affermare che la realizzazione della palestra e della piscina sono da rivalutare a causa dell’aumento dei costi non tiene conto della realtà dei fatti. Il livello di indebitamento del Comune lasciato dalla precedente amministrazione è pari al 4,40% contro un valore soglia di 16% (che comunque non è un limite invalicabile)”, osserva Simi.

“Questo significa – aggiunge – che il Comune di Lucca si può permettere la realizzazione di queste ed altre opere senza problemi concreti. Fare dietrofront è una scelta politica, significa avere altre priorità e sarebbe opportuno sapere quali sono visto che in campagna elettorale e non solo pareva una priorità per tutti gli schieramenti. Basta non dire che sarebbe un rischio per le tasche dei lucchesi perché non è così”.