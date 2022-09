Elezioni, Articolo Uno lancia l’appello: “Votate la lista comune dei democratici e progressisti”

Appello al voto di Articolo Uno Lucca per scegliere la coalizione dei democratici e progressisti questa domenica (25 settembre).

“Questa domenica, le cittadine e i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei due rami del parlamento. Mai come in questa campagna elettorale ‘balneare’ la distanza tra popolo e classe dirigente è sembrata così abissale, mai come in queste settimane il disinteresse e la disaffezione generale hanno fatto assomigliare il dibattito politico ad una contesa tra pochi intimi – spiegano da Articolo Uno -. L’Italia è precipitata al voto nel bel mezzo di una crisi energetica globale, con il tasso di inflazione più alto degli ultimi trent’anni, mentre un conflitto armato insanguina l’Europa. In questo quadro disperato la destra ha saputo sfruttare al massimo le contraddizioni e le divisioni sorte in seno alla coalizione di centrosinistra e aiutata da una legge elettorale barocca e astrusa sembra destinata ad ottenere un’ampia maggioranza a scapito di coloro che credono ancora in un’idea alternativa di Paese”.

“È proprio dalla consapevolezza che le elezioni politiche possono costituire uno spartiacque importantissimo rispetto alla difesa di diritti e conquiste sociali fondamentali che Articolo Uno, cercando di superare gli ostacoli che negli scorsi mesi hanno contraddistinto il campo largo progressista e confermando la sua autonomia politica e organizzativa, ha scelto di costruire come soggetto cofondatore con il Partito Democratico ed altre forze politiche e civiche la lista comune dei democratici e progressisti – vanno avanti da Articolo Uno -. Questa decisione è ancora più necessaria nel nuovo scenario che si è determinato. Una proposta di sinistra, socialista, ambientalista e democratica che vuole essere l’architrave centrale del campo alternativo alla destra, con scelte coraggiose che riguardano anzitutto i temi del lavoro, dei salari, del contrasto alla precarietà, del fisco, dell’istruzione e della sanità pubblica, della politica industriale e della transizione ecologica, del ruolo dell’Europa, della riforma della politica e dei partiti. L’avversario da sconfiggere il 25 settembre è la destra e noi abbiamo lavorato perché questo fosse il tono e l’ispirazione fondamentale della campagna elettorale delle forze progressiste.

Fino all’ultimo minuto utile lavoreremo con tutti i soggetti del campo largo e antifascista per evitare una maggioranza assoluta e oltre per la destra guidata da Giorgia Meloni”.