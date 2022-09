L’appello di Anpi: “Al voto in difesa della Costituzione e a sostegno dell’antifascismo”

L’Anpi, in vista delle elezioni del 25 settembre, ribadisce la sua autonomia rispetto ai singoli partiti e pur non dando indicazioni specifiche di voto, si dichiara “non è indifferente alla politica e invita le cittadine e i cittadini ad un voto a difesa della Costituzione e a sostegno dell’antifascismo”.

E’ questo l’appello al voto lanciato dalla presidente del comitato Anpi di Lucca, Rosalba Ciucci: “Oggi è in atto un gravissimo tentativo della coalizione di destra, di apportare sostanziali e unilaterali modifiche alla Costituzione al fine di rimuovere i valori della resistenza e dell’antifascismo. Dicono che in passato l’appello al voto antifascista non abbia pagato e che il partito del ‘non voto’ è stato il partito che ha vinto. Noi non ci arrendiamo”.

“E ‘Resistenza sia’ – dice Ciucci – al pericolo incombente di uno scivolamento del nostro Paese verso situazioni fino ad oggi impensabili, persino inimmaginabili, che ci impone di chiamare noi tutti ad uno straordinario impegno democratico e partecipativo esprimendo un voto per la Costituzione e il progresso sociale del Paese. Richiediamo a tutte le forze politiche, un impegno coerente con i principi fissati nella Costituzione, medicina dei mali del nostro Paese e non la loro causa, perché solo la Costituzione garantisce la pace, l’uguaglianza e i diritti e doveri di tutti i cittadini e l’Anpi sarà in prima linea a dare maggiore efficacia alla democrazia nel difenderla ed attuarla”.