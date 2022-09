Lega, Borghi a Lucca per la chiusura della campagna elettorale

Una fitta serie d’appuntamenti per la chiusura della campagna elettorale domani (23 settembre) per la Lega lucchese. In particolare, l’onorevole Claudio Borghi sarà, alle 10,30, al mercato settimanale di Capannori, dove dialogherà con i cittadini.

Quindi, a seguire, il deputato leghista, si sposterà nel capoluogo per incontrare il sindaco Mario Pardini ed assieme a lui si recherà ad un incontro conviviale, a cui parteciperanno diversi consiglieri regionali ed i dirigenti del partito locale. Nel pomeriggio, importante e significativa presa di contatto da parte dello stesso Borghi, con Riccardo Nucci, presidente del Consorzio Angelus, nota realtà locale e nazionale che si occupa meritoriamente di assistere anziani e famiglie in difficoltà. Assieme a Borghi, ci saranno anche altri tre candidati alle imminenti elezioni, ovvero il capogruppo in Consiglio regionale, Elisa Montemagni, Andrea Barabotti ed Ilaria Benigni.