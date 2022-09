Continua la campagna elettorale della candidata del Pd alla Camera Serena Mammini in Garfagnana. Oggi (22 settembre) Mammini ha incontrato la comunità di Piazza al Serchio, i negozi della zona ed ha visitato il birrificio artigianale della Petrognola.

La visita in alta Garfagnana è stata fatta in compagnia del consigliere regionale Mario Puppa, del vice sindaco di Porcari Roberta Menchetti e del sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari.

Foto 2 di 2



La candidata dem ha parlato della necessità di valorizzare i paesi: “Serve sacrificio nei piccoli territori, dopo il taglio dei parlamentari, serve una forte rete di persone con personalità di spicco”.

Sulla gara all’uninominale alla Camera, Mammini non si lascia spaventare da candidati che in Valle e in Garfagnana sono forti, come Marco Remaschi che corre per il terzo polo: “Questo non ci ferma nel cercare di convincere le persone di votare un partito della responsabilità”.

“Il Pd – ha aggiunto Mammini – è il fulcro della coalizione di centrosinistra per contrastare la vittoria delle destre, siamo pronti ha dialogare per alleanze future per fermare la demagogia di Salvini e Meloni”.

Gian Marco Bertei