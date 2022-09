Zucconi (Fdi): “Massimo impegno a sostegno del terzo settore”

“Fratelli d’Italia condivide la carta dei valori e si impegna per il sostegno al volontariato”. A dirlo è l’onorevole Riccardo Zucconi, candidato alla Camera per Fdi.

“La Confederazione delle Misericordie Italiane, che è di sicuro una delle più antiche organizzazioni del volontariato italiano, che ha visto nascere la prima Misericordia nella città di Firenze addirittura nel 1244, ha indirizzato, in questi giorni, a tutti i candidati e candidate delle ormai prossime elezioni un appello pressante perché la politica si faccia carico di accogliere e difendere le istanze che arrivano dal grande universo del volontariato. Il terzo settore – afferma Zucconi – caratterizza, in maniera estremamente positiva la nostra Italia, e concorre, in maniera rilevante al bene comune, svolgendo una indispensabile azione di sussidiarietà con le pubbliche amministrazioni una senza la quale la nostra società darebbe ancora meno risposte ai tanti bisogni che caratterizzano, purtroppo, i tempi attuali, con un ulteriore peggioramento determinato dalla pandemia e dalla crisi energetica ed economica degli ultimi periodi”.

“Prendiamo atto di questo appello che ci arriva dalle Misericordie – aggiunge -, assicurando solidarietà e impegno fattivo verso tutte le grandi reti del volontariato organizzato, come Anpas e Cri che, al pari delle Misericordie stesse, operano nel campo socio – sanitario, dell’assistenza, dell’accoglienza e della protezione civile. Ma la nostra attenzione vuole essere, in questo difficile momento, per tutte le espressioni del volontariato, di qualsiasi tendenza e ispirazione, operanti nell’universo dei bisogni e delle necessità di aiuto e sostegno. Lo dimostreremo fin dall’avvio di legislatura, confermando un dialogo immediato e operoso con le grandi reti del volontariato e con le loro rappresentanze istituzionali, dando risposte certe e determinate alle pressanti domande, rimaste troppo spesso inascoltate nella realtà. Quasi sempre il volontariato è stato destinatario di belle parole, senza ricevere i sostegni che ruolo e servizio offerto alle comunità richiedono. Merita davvero tener conto dell’ importanza che la capillarità e la capacità organizzativa delle associazioni di volontariato rappresentano, capaci di offrire risposte immediate alle fragilità delle comunità, intese come territori e persone”.