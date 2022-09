Dal fisco alla difesa dei territori montani, a Villa Basilica confronto con le candidate Pd Mammini e Graziani

Mercoledì sera (21 settembre) si è svolta una iniziativa Pd al bar il Girasole di Villa Basilica.

Erano presenti i consiglieri regionali Valentina Mercanti, Mario Puppa e Marco Niccolai, il sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, il sindaco di Borgo a Mozzano e segretario provinciale Pd Patrizio Andreuccetti, per presentare le candidate alla Camera dei Deputati Serena Mammini e al Senato Anna Graziani.

“Erano anni – sottolinea Mirco Del Carlo, segretario del circolo Pd – che nella comunità di Villa Basilica non si vedevano tanti politici di spicco. E’ stato un dibattito proficuo tra politici e residenti dove alle domande poste da questi sono state date risposte da parte degli intervenuti dimostrando le grandi capacità politiche e amministrative sia delle candidate, che degli altri amministratori che hanno partecipato al confronto”.

“Tra i vari temi affrontati – racconta – si ricorda il sistema elettorale faragginoso dove all’uninominale un voto in più o meno significa essere il rappresentante del collegio in Parlamento, gli altri aspiranti rimangono fuori: vittoria o sconfitta. E’ stata posta molta attenzione al sistema fiscale, rimarcando le differenze: secondo il centro-destra è giusto applicare la stessa aliquota per tutti senza scaglioni in base al reddito venendo meno al principio di solidarietà costituzionalmente riconosciuto dove chi più guadagna, molto spesso grazie a chi lavora stipendiato, contribuisca maggiormente al bilancio dello Stato”.

“La posizione politica italiana nei confronti della Russia zarista e imperialista di Putin – prosegue Del Carlo -, facendo notare che un noto esponente del centrodestra non molto tempo fa si faceva immortalare indossando una maglia con scritto ‘io sto con Putin’. L’importanza delle energie rinnovabili come propone il centrosinistra invece che ritornare al nucleare, che oltre a proporlo per correttezza andrebbe detto anche dove costruire le centrali nucleari, ma che soprattutto ci vorranno anni per costruirle al contrario delle energie rinnovabili che sono immediatamente disponibili e senza pericoli. Sono stati toccati anche temi di attinenza locale come l’aiuto concreto della Regione Toscana nei confronti delle piccole attività dei territori montani, dove questo circolo Pd si è fatto promotore di apposita iniziativa illustrativa nel mese di giugno”.