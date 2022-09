Legislative, in provincia di Lucca affluenza in netto calo: crollo dell’8% rispetto al 2018

L’election day era iniziato sotto i migliori auspici. Del resto sull’astensionismo, bestia nera delle ultime consultazioni – dalle regionali fino alle comunali prima ancora che le legislative – si era appuntata l’attenzione trasversale di partiti e schieramenti. E, invece, dopo un esordio in positivo, con una lieve crescita dei votanti alle 12, già alle 19 il partito dell’astensione è tornato a riaffacciarsi, anche in provincia di Lucca, fino a confermarsi alla chiusura delle urne alle 23 come un vero e proprio crollo. E’ infatti in calo, rispetto alle elezioni politiche del 2018, l’affluenza alle urne in provincia di Lucca, dove si arriva al 66,56% contro il 74,59% di 4 anni fa. Otto punti percentuali in meno.

L’affluenza peggiore, in provincia, si registra in Versilia, nel comune di Seravezza con il 61,30%, seguito da Bagni di Lucca dove si supera appena il 62%. Spicca, per contro, Pieve Fosciana con il 75,63% ma si fa bene anche a San Romano, con un 73%. Il capoluogo di provincia, Lucca, registra un’affluenza del 68,41%, in calo di circa 6 punti percentuali rispetto al 2018. Il dato è comunque migliore delle comunali di giugno dove si raggiunse il 46,69%.

Elezioni politiche, giù l’affluenza: alle 19 votanti in calo rispetto al 2018 – Luccaindiretta

I dati dell’affluenza Comune per Comune

Nella Piana a Capannori ci si ferma al 65,78%, molto meno di quanto avvenne nel 2018 quando si recò alle urne il 75,25% degli elettori. Ad Altopascio è andato a votare appena il 64,41% degli aventi diritto.

A Villa Basilica affluenza al 68,05%, in decrescita rispetto al dato del 2018. Stesso trend a Montecarlo, con un 68,94%. Il risultato a Porcari si scosta di poco con il 68,25%, quasi in linea con le precedenti consultazioni in cui si raggiunse il 69,98%

Per la Garfagnana il primo dato ad arrivare a pochi minuti dalla chiusura delle urne è quello di Fosciandora, che si segnala per una affluenza in calo rispetto al 2018: 73,50% contro il 79,10 di 4 anni fa. Sempre in Garfagnana, a Careggine l’affluenza chiude al 69,02% in calo di dieci punti percentuali rispetto al 2018. Stessa tendenza a Castiglione, con un afflusso alle urne in calo rispetto alle precedenti consultazioni, come del resto a Minucciano e a Molazzana. A Sillano ci si ferma al 68% a fronte del 79% raggiunto 4 anni fa. Vagli Sotto recupera rispetto al dato delle 19, che vedeva un’affluenza al di sotto del 50% ma si ferma al 63,65% contro il 73% della precedente consultazione. A Camporgiano ha votato poco più del 70% degli elettorali ma anche in questo caso il dato è in “difetto” rispetto all’affluenza del 2018. Fabbriche di Vergemoli non centra per poco il risultato delle precedenti politiche, assestando l’affluenza al 64,8% quando nel 2018 si superò di poco il 66%. Buona, se raffrontata al dato precedente, l’affluenza a Pieve Fosciana, che centra un 75% pieno. Affluenza in calo anche a Villa Collemandina con il 66%. Anche a Castiglione il dato è in calo ma arriva al 73,51%. A Gallicano si resta al di sotto del 70%, con il 67,27%. A Pescaglia si supera di poco il 65% e si resta lontani dai dati del 2018 con un affluenza che raggiunse il 73,70%. A Barga invece ha votato il 70,52%: 4 anni fa si arrivò a sfiorare l’80%. A Coreglia si è recato alle urne il 70,89% contro il 79,75% delle precedenti consultazioni. Stesso trend a Piazza al Serchio e a Borgo a Mozzano. In quest’ultimo comune ci si attesta ad un’affluenza del 66,91%, contro il 76,30% di 4 anni fa. Fa molto meglio Castelnuovo, con un dato che arriva al 72,61% ma non basta a raggiungere i livelli del 2018, quando votò l’81,10%. A Bagni di Lucca vota, invece, appena il 62,05%

In Versilia a Viareggio l’affluenza si ferma al 64,50%: 4 anni fa fu del 72,45%. A Massarosa è andato alle urne il 64,53% contro il 75,18% di 4 anni fa. A Stazzema si segnala una delle affluenze più scarse della provincia: un 55% risicato si è recato ai seggi per votare. A Forte dei Marmi si supera di un punto percentuale il 70%, ma il dato resta in lieve calo rispetto alle precedenti consultazioni. Scarsa affluenza a Pietrasanta, con appena il 64% di affluenza. Fa peggio Seravezza che si ferma poco sopra il 60% (61,30%), dato in calo rispetto al 2018. Affluenza al 66,71% a Camaiore.