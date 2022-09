Elezioni politiche, votanti in crescita rispetto al 2018. Sale il dato di Lucca città, Capannori e Viareggio

Elezioni politiche, il primo dato ufficiale è quello dell’affluenza che arriva alla spicciolata dai 33 comuni della provincia di Lucca. Un primo dato che farà capire la partecipazione dei cittadini a questa tornata di elezioni anticipate.

Nella giornata di silenzio elettorale si sono moltiplicati gli appelli al voto per cercare di frenare la tendenza alla disaffezione alle urne che si è riscontrata nelle ultime tornate, in particolare alle amministrative e alle regionali.

Si vota, comunque, solo nella giornata di oggi (25 settembre) e fino alle 23.

Il primo dato a pervenire è quello del comune di Careggine che si attesta al 17,08, due punti circa di percentuale in meno. In calo l’affluenza anche a Villa Basilica, Fosciandora, San Romano in Garfagnana, Coreglia, Camporgiano, Bagni di Lucca, Sillano Giuncugnano, Molazzana, Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano e Vagli di Sotto, dove il calo è di sei punti percentuali. Calano anche i votanti a Stazzema, primo dato versiliese a disposizione, di poco meno del 4 per cento. In controtendenza i dati dal comune di Castiglione Garfagnana, Pietrasanta e Montecarlo (governati dal centrodestra), a Castelnuovo, Camaiore, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Pieve Fosciana, Minucciano, Massarosa e Piazza al Serchio (centrosinistra) e a Seravezza (governata dal terzo polo). Praticamente stabile l’affluenza nel comune di Barga (20,61 per cento contro il 20,73 del 2018). Stessa situazione ad Altopascio (17,14 contro il 17,51 del 2018).

Di rilievo il dato del comune di Lucca, in crescita rispetto a quattro anni fa: alle 12 hanno votato il 21,08 degli aventi diritto contro il 19,42 dl 2018. Alle ultime comunali l’affluenza al Comune di Lucca era stata del 14,42 per cento. Cresce il numero dei votanti anche a Capannori (21,18 contro 20,85%). Netto anche lo scarto, in positivo, nel comune di Viareggio dove ha votato il 22,11% degli aventi diritto contro il 18,99 del 2018. Boom di votanti anche a Porcari con un 22,37 di percentuale contro il 14,86 del 2018.

In generale la tendenza è quello di una sostanziale tenuta dei votanti. Quando sono arrivati i dati di 32 comuni 33 (manca solo Forte dei Marmi) l’affluenza è data al 20,87 per cento contro il 19,58 del 2018.



La prossima rilevazione sarà effettuata alle 19, a 4 ore dalla chiusura dei seggi.

Nell’arco della mattinata si sono presentati ai seggi sul territorio anche gli amministratori locali e i candidati per le politiche. Ha già votato (alle 11,50 alla scuola di Monte San Quirico) il sindaco di Lucca, Mario Pardini.