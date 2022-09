Politiche, urne aperte dalle 7 alle 23. Tutti i candidati nell’uninominale e al proporzionale

Elezioni 2022, alle 7 si sono aperti i seggi in tutta la Toscana. Oggi si svolge il voto per le elezioni politiche nell’election day che vede le urne aperte fino alle 23. Subito dopo ci sarà lo scrutinio.



Le sfide sono quelle di collegi uninominali, dove a vincere è chi la spunta con un voto in più rispetto agli avversari e quelle del proporzionale, dove occorre superare la quota di sbarramento del 3 per cento a livello nazionale per concorrere alla ripartizione dei seggi.

Ecco una guida utile per esercitare nel migliore dei modi il proprio diritto.

I numeri del voto

Gli elettori in Toscana sono 3.004.786, 1.450.387 uomini e 1.554.399 donne. 16834 gli elettori diciottenni per la prima volta al voto (sia alla Camera sia al Senato dopo la modfifica della legge elettorale) e 172409 i toscani all’estero con diritto di voto. Le sezioni in regione sono 3933 più 31 negli ospedali.

Gli elettori toscani esprimeranno 36 parlamentari: 12 senatori e 24 deputati. 147 seggi alla Camera e 74 seggi al Senato vengono assegnati nei collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. In Toscana i collegi uninominali sono 4 per il Senato e 9 per la Camera.

Come si vota

Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera di colore rosa ed una per il Senato di colore arancione. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che: il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato; il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo

contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.

Il bollino antifrode

La legge di riforma del sistema elettorale di Camera e Senato del 2017 ha previsto che ogni scheda, sia per l’elezione della Camera che per l’elezione del Senato, sia dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che deve essere rimosso a cura del presidente del seggio dopo che l’elettore ha espresso il voto e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell’inserimento della scheda nell’urna.

Al tal riguardo tutte le schede di voto, sia per l’elezione della Camera che per l’elezione del Senato, sono stampate con una “appendice” costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa con un piccolo riquadro rettangolare su fondo bianco sul quale il presidente di seggio apporrà, il sabato pomeriggio in occasione dell’autentica delle schede stesse, il tagliando antifrode.

Nel giorno della votazione il presidente di seggio, all’atto della consegna delle schede all’elettore, annoterà sulla lista sezionale il codice alfanumerico del tagliando. L’elettore dopo aver votato e ripiegato le schede deve riconsegnarle al presidente dell’ufficio elettorale di sezione e, quindi, non deve assolutamente strappare lui stesso la parte tratteggiata delle schede, nè togliere il tagliando antifrode, nè inserirle nell’urna. Il presidente, verificata la corrispondenza del codice piegherà e strapperà il lembo tratteggiato delle schede e le inserirà nell’urna elettorale.

I fac simile delle schede

Tutti i candidati (in neretto i collegi della provincia)

Uninominale Camera

CENTRODESTRA (FRATELLI D’ITALIA, LEGA, FORZA ITALIA)

U01 Fabrizio Rossi

U02 Elisa Montemagni

U03 Riccardo Zucconi

U04 Edoardo Ziello

U05 Chiara Tenerini

U06 Eirca Mazzetti

U07 Angela Sirello

U08 Chiara Mazzei

U09 Tiziana Nisini

CENTROSINISTRA (PD, SINISTRA ITALIA/VERDI, +EUROPA)

U01 Enrico Rossi

U02 Martina Nardi

U03 Serena Mammini

U04 Stefano Ceccanti

U05 Andrea Romano

U06 Tommaso Nannicini

U07 Federico Gianassi

U08 Emiliano Fossi

U09 Vincenzo Ceccarelli

M5S

U01 Luca Giacomelli

U02 Elda Baldi

U03 Marco Cresci

U04 Claudio Loconsole

U05 Stella Sorgente

U06 Chiara Bartalini

U07 Andrea Quartini

U08 Maria Letizia Magnelli

U09 Tommaso Pierazzi

AZIONE/ITALIA VIVA

U01 Stefano Scaramelli

U02 Cosimo Ferri

U03 Marco Remaschi

U04 Michele Passarelli Lio

U05 Alessandro Cosimi

U06 Edoardo Fanucci

U07 Lucia Annibali

U08 Gabriele Toccafondi

U09 Lucia Cherici

UNIONE POPOLARE

U01 Salvatore Allocca

U02 Nicolò Martinelli

U03 Francesca Trasatti

U04 Stefano Teotino

U05 Francesca Pacchini

U06 Simona Baldanzi

U07 Stefano Cecchi

U08 Samuela Marconcini

U09 Cristiano Rossi

ITALEXIT

U01 Federico Celentano

U02 Paolo Zorzato

U03 Alessandro Balduini

U04 Manuela Terranova

U05 Costanza Vaccaro

U06 Nicola Casini

U07 Vera Balsimelli

U08 Daniele Falciai

U09 Sandra Picchi

ANCORA ITALIA

U01 Roberta Fabbri

U02 Katiuscia Marchetti

U03 Giorgio Bianchi

U04 Francesco Sale

U05 Alessio Flammia

U06 Veronica Colaianni

U07 Massimo Orlandini

U08 Ambra Roncucci

U09 Rosalba Fanciulli

PCI

U01 Claudio Cresti

U02 Paolo Annale

U03 Giovanna Maria Valdiserra

U04 Maria Luisa Balisciano

U05 Lorenzo Cosimi

U06 Claudia Cappellini

U07 Corso Sottili

U08 Enzo Bellocci

U09 Susanna Rovai

ALTERNATIVA PER L’ITALIA (ADINOLFI – DI STEFANO)

U01 Gianni Tizzanini

U02 Vittoria Pulacci

U03 Gabriele Mezzetti

U04 Luca Pederzoli

U05 Ilaria Giurlani

U06 Marzia Vudafieri

U07 Nicola Formisano

U08 Simonetta Filippini

U09 Gabriella Vangelisti

Plurinominale Camera

PD

P01 Anna Ascani, Marco Furfaro, Caterina Bini, Marco Martini

P02 Laura Boldrini, Marco Simiani, Roberta Casini, Simone de Rosas

P03 Simona Bonafè, Arturo Scotto, Caterina Bini, Federico Ignesti

SI/VERDI

P01 Nicola Fratoianni, Nicoletta Guarducci, Luca Fidia Pardini, Marta Glenda Lugano

P02 Nicola Fratoianni, Serena Ferraiuolo, Telio Barbieri, Ginevra La Russa

P03 Nicola Fratoianni, Sandra Giorgetti, Dario Danti, Lucia Scatena

+EUROPA

P01 Federico Eligi, Tania Pace, Paolo Gamba, Agnese Balducci

P02 Alessandro Giovannini, Carla Taidi, David Gazzella, Desideria Mini

P03 Federico Eligi, Agnese Balducci, Benedetto Della Vedova, Desideria Mini

FRATELLI D’ITALIA

P01 Giovanni Donzelli, Chiara La Porta, Alessandro Amorese, Irene Gori

P02 Chiara La Porta, Fabrizio Rossi, Chiara Colosimo, Francesco Michelotti

P03 Giovanni Donzelli, Chiara La Porta, Matteo Bagnoli, Giulia Gambini

LEGA

P01 Andrea Barabotti, Ilaria Benigni, Daniele Spada, Rubina Baldecchi

P02 Tiziana Nisini, Mario Lolini, Cinzia Santori, Carlo Ghiozzi

P03 Edoardo Ziello, Tiziana Nisini, Federico Bussolin, Michela Monaco

FORZA ITALIA

P01 Deborah Bergamini, Matteo Mastrini, Anna Bruna Geri, Matteo Scannerini

P02 Deborah Bergamini, Roberto Berardi, Antonella Gramigna, Lorenzo Lorè

P03 Raffaella Bonsangue, Maurizio Marchetti, Mariagrazia Internò, Riccardo Buscemi

NOI MODERATI

P01 Giorgio Silli, Eva Betti, Mirko Lafranceschina, Cinzia Petrone

P02 Lucia Tanti, Marco Falorni, Manuela Seriacopi, Gaetana Iatta

P03 Roberto Paolucci, Sara Menci, Giuseppe Alaimo, Eva Betti

M5S

P01 Riccardo Ricciardi, Chiara Bartalini, Maurizio Gori, Barbara Fiammetta Tavosanis

P02 Riccardo Ricciardi, Stella Sorgente, Luca Migliorino, Serena Flavia Sannio

P03 Andrea Quartini, Francesca Censini, Luca Lauricella, Aurora Bartoli

AZIONE/ITALIA VIVA

P01 Francesco Bonifazi, Alice Rossetti, Nicola Del Sarto, Lara Baldacci

P02 Francesco Bonifazi, Benedetta Frucci, Giuseppe Monaci, Isabella Martini

P03 Francesco Bonifazi, Lucia Annibali, Franco Baccani, Ilaria Tesi

UNIONE POPOLARE

P01 Maurizio Acerbo, Francesca Trasatti, Nicola Cavazzuti, Giulia Romani

P02 Vittorio Cateni, Loretta Valenti, Luca Chiappe, Elena Gorini

P03 Yana Ehm, Giovanni Pagano, Simona Baldanzi, Federico Oliveri

ITALEXIT

P01 Andrea Perillo, Vera Balsimelli, Ivan Della Valle, Manuela Terranova

P02 Costanza Vaccaro, Andrea Asciuti, Vera Balsimelli, Daniele Ombriti

P03 Lina Manuali, Ivan Della Valle, Vera Balsimelli, Andrea Asciuti

ANCORA ITALIA – ITALIA SOVRANA E POPOLARE

P01 Marianella Fioravanti, Antonello Cresti, Alagia Scardigli, Enrico Zanieri

P02 Marco Rizzo, Silvia Stefani, Francesco Sale, Caoli Berni

P03 Francesco Toscano, Daniela Mosca, Mattia Bianchi, Giulia Cei

PCI

P01 Rosalba Sgrò, Silvano Simonetti, Carla Briani, Claudio Capecchi

P02 Luigi Moggia, Sabrina Ciaffarafà, Luciano Fedeli, Marianna Pignatelli

P03 Sandro Scardigli, Rosalba Sgrò, Mauro De Felice, Erica Raffaelli

ALTERNATIVA PER L’ITALIA (ADINOLFI- DI STEFANO)

P01 Nicola Formisano, Vittoria Polacci, Luca Benassai

P02 Gabriella Evangelisti, Gianni Tizzanini, Simonetta Filippini

P03 Luca Benassai, Marzia Vudafieri, Nicola Formisano

Uninominale Senato

CENTROSINISTRA

U01 Silvio Franceschelli

U02 Andrea Marcucci

U03 Anna Graziani

U04 Ilaria Cucchi

CENTRODESTRA

U01 Simona Petrucci

U02 Manfredi Potenti

U03 Patrizio La Pietra

U04 Federica Picchi

M5S

U01 Andrea Barbagli

U02 Valeria Marrocco

U03 Manuela Bellandi

U04 Claudia Cantella

AZIONE/ITALIA VIVA

U01 Davide Vivaldi

U02 Massimo Vitrani

U03 Barbara Masini

U04 Stefania Saccardi

UNIONE POPOLARE

U01 Claudio Cubattoli

U02 Giovanni Bruno

U03 Rigoletta Vincenti

U04 Francesca Conti

ITALEXIT

U01 Gualtiero Bomba

U02 Cinzia Del Bigallo

U03 Monica Castro Pivetta

U04 Guglielmo Mossuto

ANCORA ITALIA – ITALIA SOVRANA E POPOLARE

U01 Maria Teresa Turrini

U02 Giovanni Bacciardi

U03 Dina Cianelli

U04 Maurizio Romani

PCI

UO1 Marco Barzanti

U02 Patrizio Andreoli

U03 Debora Bianchini

U04 Annamaria Zisa

Plurinominale Senato

FDI

TOSCANA 01 Patrizio La Pietra, Daniela Santanché, Paolo Marcheschi, Susanna Donatella Campione

LEGA

TOSCANA 01 Claudio Borghi, Donatella Legnaioli, Mario Agnelli, Cecilia Cappelletti

FORZA ITALIA

TOSCANA 01 Massimo Mallegni, Rita Pieri, Bernardo Mennini, Lorenza Bondi

NOI MODERATI

TOSCANA 01 Sandro Dini, Maria Cristina Bardoni, Enrico Mencattini, Claudia Trama

PD

TOSCANA 01 Dario Parrini, Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli, Caterina Biti

SI/VERDI

TOSCANA 01 Eros Tetti, Cecilia Bassi, Marco Guercio, Elena Donati

+EUROPA

TOSCANA 01 Marco Taradash, Fabiola Trivella, Davide Bacarella, Valentina Cosimati

M5S

TOSCANA 01 Ettore Licheri, Manuela Bellandi, Gianluca Ferrara, Donella Bonciani

AZIONE/ITALIA VIVA

TOSCANA 01 Matteo Renzi, Maria Stella Gelmini, Paolo Russo, Stefania Saccardi

UNIONE POPOLARE

TOSCANA 01 Fabrizio Callaioli, Francesca Conti, Angela Baracca, Daniella Vangieri

ITALEXIT

TOSCANA 01 Marco Mori, Cinzia Del Bigallo, Guglielmo Mossuto, Claudia Bernabei

ANCORA ITALIA – ITALIA SOVRANA E POPOLARE

TOSCANA 01 Salvatore Catello, Claudia Placanica, Antonio Martello, Alessandra Angeloni

PCI

TOSCANA 01 Paolo Zara, Stefania Tonni, Marco Pompeo, Francesca Bruni

ALTERNATIVA PER L’ITALIA (ADINOLFI – DI STEFANO)

TOSCANA 01 Maria Verita Boddi, Pier Luigi Tossani, Anna Piaceri, Giacomo Collotto