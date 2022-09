A Fabbriche di Vergemoli Fdi al 42,2%: è il dato migliore in provincia di Lucca

E’ il più piccolo comune della provincia, in termini di numero di abitanti. Ed anche per questo il dato risalta di più: a Fabbriche di Vergemoli Fratelli d’Italia fa il boom di voti, raggiungendo proprio qui, il risultato migliore, come partito, di tutta la provincia di Lucca.

Nel comune amministrato dal sindaco Michele Giannini, che è un esponente di primo piano a livello provinciale del partito di Giorgia Meloni, Fdi centra un 42,52% delle preferenze. Un dato che porta la coalizione di centrodestra ad un risultato che sfiora il 60%, ovvero il 57,75%. Una percentuale questa inferiore soltanto a quella ottenuta dal centrodestra nel comune di Villa Basilica.

Soddisfatto del risultato il primo cittadino: “Si tratta di un dato che ci fa molto piacere e che dimostra che è stato riconosciuto l’impegno per i cittadini e che ha funzionato la mobilitazione che c’è stata per questa campagna elettorale”.