Fdi, exploit di Zucconi: “Una grande responsabilità, subito al lavoro per i cittadini”

Fin dai primi dati dello spoglio, è apparso evidente che la sua vittoria sarebbe stata schiacciante. Ma quando i numeri sono diventati più sostanziosi e, poi, i dati dello spoglio si sono consolidati hanno definito meglio il quadro di un successo innegabile. Per Riccardo Zucconi così è potuta iniziare la festa. Una doppia festa per il riconfermato deputato Fdi, visto che la notizia della sua rielezione lo ha “sorpreso” proprio nel giorno del suo compleanno.

“I cittadini – ha commentato all’esito del voto – chiedono risposte precise, serie, concrete alle numerose difficoltà che stiamo vivendo e per quanto nelle mie capacità, è a loro, e solo a loro, che sarà rivolto il mio operato alla Camera“.

C’è anche chi, dal centrosinistra, ha lanciato qualche frecciatina a Zucconi. Il segretario territoriale del Pd di Lucca, Patrizio Andreuccetti, infatti, ha definito la sua vittoria come una conseguenza dell’effetto Meloni sul voto. Una critica che non è passata inosservata al deputato che subito ribatte così: “Al segretario territoriale del Partito Democratico di Lucca Patrizio Andreuccetti vorrei far capire che, piaccia o no, il verdetto degli italiani va sempre rispettato ed è inutile tentare di denigrare gli avversari quando si esce sconfitti da una tornata elettorale, oltretutto in modo così importante come avvenuto al Pd”.

“Se ho ottenuto il miglior dato della Toscana sia a livello di coalizione (46,82) sia a livello di partito (31,40) nel collegio, è segno che evidentemente i cittadini non la pensano come lui – chiosa Zucconi -. Prima di sparare a zero sugli avverarsi, sarebbe più opportuno leccarsi le ferite e farsi un esame di coscienza per capire come mai gli italiani hanno riposto la loro fiducia altrove: e non è difficile visti i disastrosi governi di cui il Pd ha fatto sorte negli ultimi dieci anni”.

Polemiche lasciate subito da parte, per Zucconi è tempo di festeggiare, partendo però dai ringraziamenti: “Un sentito grazie – ha esordito – a tutti gli elettori del collegio di Lucca e Valdinievole, è un onore aver ottenuto il miglior dato della Toscana sia a livello di coalizione (46,82), sia a livello di partito (31,40) nel Collegio e sono sinceramente emozionato per questa bella, nuova sfida che mi aspetta. Ho rimesso il mio operato come deputato alla vostra valutazione e anche questa volta, come nel 2018, avete riposto in me la vostra fiducia e questo mi onora e inorgoglisce. Ho sempre cercato di difendere, negli importanti incarichi ricoperti, le aziende e gli interessi del nostro territorio con un’attività parlamentare corposa, credo significativa e non priva di obiettivi raggiunti e continuerò a farlo anche nei prossimi cinque anni, anzi, come Parlamentare di maggioranza la sfida sarà ancora più bella ed ambiziosa. Sono conscio delle responsabilità e delle attese che mi aspettano: i cittadini chiedono risposte precise, serie, concrete alle numerose difficoltà che stiamo vivendo e per quanto nelle mie capacità, è a loro – e solo a loro – che sarà rivolto il mio operato alla Camera. Un sincero ringraziamento e un abbraccio anche a tutti i militanti e ai Dirigenti di FdI di Lucca e della Valdinievole che mi hanno sostenuto, aiutato, supportato e accompagnato in queste settimane di campagna elettorale”.